مانشستر يونايتد يحدد موقفه من بيع كريستيانو رونالدو

كشف تقرير صحفي بريطاني، موقف نادي مانشستر يونايتد من بيع نجمه كريستيانو رونالدو، الصيف المقبل، في ظل المزاعم التي أثيرت بشأن شعور البرتغالي بالضيق، مع الشياطين الحُمر.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى أن هناك بالفعل شخصيات بارزة في إدارة مانشستر يونايتد مقتنعة بأنه يجب تشجيع رونالدو على مغادرة "أولد ترافورد" في الصيف المقبل، لكن هذا القرار سيتخذ من مالكي النادي.

ويشعر رونالدو بالقلق والتوتر مؤخرا بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مستوى فريقه المتذبذب في البريميرليج، وهذا ظهر على “الدون” بعدما اعتدى النجم البرتغالي على أحد مجشعي فريق إيفرتون (طفل مصابا بالتوحد)، بعد فوز التوفيز على الشياطين الحمر بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان لرونالدو رد فعل غاضب أثناء خروجه من الملعب عقب نهاية المباراة، تجاه أحد مشجعي فريق إيفرتون، الذي كان يحاول تصوير اللاعب، لكن “الدون” ضرب يد المشجع وأسقط الهاتف أرضًا.

وأكدت والدة الطفل ابن الـ 14 عاما لصحيفة "ليفربول إيكو" ان ابنها المصاب بالتوحد وعسر القراءة تعرض لكدمات في يده بعد الحادث.

وفتح مانشستر يونايتد تحقيقا مع كريستيانو رونالدو بشأن هذه الواقعة، كما فتحت الشرطة الإنجليزية تحقيقا أيضًا حول هذا الأمر، رغم اعتذار كريستيانو رونالدو للطفل، ودعوته لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد كعلامة على اللعب النظيف والروح الرياضية.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز السابع بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 51 نقطة.