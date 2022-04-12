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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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يوفر 30 ألف فرصة عمل..

رئيس الوزراء يستعرض مقترح مشروع العلمين ريفيرا السياحي .. ونواب: علامة مضيئة بتاريخ مصر..توفير الآلاف من فرص العمل .. يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية أبرز الفوائد

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
  • مدبولي: العلمين ريفيرا يمثل الضيافة المتميزة كوجهة عالمية المستوى للسياحة
  • برلماني: مشروع ريفيرا السياحي يسهم فى تربع مصر على خريطة السياحة العالمية
  • برلماني يناشد رجال المستثمرين فى إنشاء المشروعات السياحية بالعلمين الجديدة

 

 استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس الإثنين ، مقترح مشروع "العلمين ريفيرا" السياحي بالمنطقة الغربية بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي عدد من المكاتب الاستشارية والشركات المصرية والعالمية.


وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض مشروع "العلمين ريفيرا"، المُقدم من ممثلي عدد من الشركات المصرية والأجنبية، حيث يعد المشروع بمثابة وجهة سياحية للساحل الشمالي على مدار العام، ويشمل إقامة 10,250 غرفة فندقية، و3,975 شقة فندقية، ويوفر المشروع 30 ألف فرصة عمل. 

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قوى عاملة البرلمان: مشروع ريفيرا السياحي يجعل العلمين علامة مضيئة بتاريخ مصر

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"الإسكان": وفدٌ من سفراء دول آسيوية يزور مدينة العلمين الجديدة..صور

فى هذا الصدد، أثنى عدد من نواب البرلمان على هذا المقترح، مؤكدين أن تنفيذ مشروع ريفيرا السياحي بمدينة العلمين الجديدة سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويوفر الآلاف من فرص العمل أمام الأيدي العاملة من الشباب.

 

بداية ، أثنى النائب ، عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على اهتمام الحكومة الكبير بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى  لواحداً من أهم المشروعات الاستثمارية والسياحية الكبرى بـ مدينة العلمين الجديدة ،مؤكدا أن تنفيذ مقترح مشروع العلمين ريفيرا السياحي سيجعل مدينة العلمين علامة مضيئة فى تاريخ مصر، و أيقونة السياحة العالمية ، والتى ستسهم فى جذب سياح العالم  صوب هذه المدينة الساحرة .

 

و أشار “ يحيي” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أنه ومنذ تولى الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد، استطاع وفقا لأسس وخطط مدروسة أن يحول منطقة العلمين إلى منطقة عالمية ، رسم  لنا من خلالها لوحة فنية جعلت لهذه المنطقة مكانة وثقل على خريطة السياحة العالمية، و التي كانت مسرحا للحرب العالمية الثانية، ومنطقة صحراوية جرداء مليئة بالألغام .

وقدر عضو قوى عاملة البرلمان هذه المنطقة بأن الرئيس السيسي جعلها بحق “ دبي الثانية ” ،مؤكدا أنه لولا قرارات القيادة السياسية الجريئة باقتحام هذه الصحراء ، وانتهاج سياسة ورؤى  واضحة وفكر متقدم لما وصلنا لهذا الكم الهائل من التقدم والتطور.

 

وأشاد عضو البرلمان بمقترح رئيس الوزراء ، حول وضع الرؤى لتنفيذ مشروع  " العلمين ريفيرا السياحي" ، مطالبا بتقديم المزيد من التفاصيل حول هذا المشروع، مشيرا إلى أن هذا المشروع  سيسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل واتاحتها أمام خريجي الجامعات والمعاهد لاسيما فى ظل تفاقم أزمة الزيادة السكانية ، علاوة على جذب مزيد من الاستثمارات من جميع دول العالم ، وتوفير العملة الصعبة.

 

 

فى سياق متصل،ثمن النائب، أمين مسعود عضو مجلس النواب،مقترح الحكومة بشأن مشروع ريفيرا السياحي بمدينة العلمين الجديدة، مثمناً التصميمات المقترحة التى تتضمن إقامة مبان أيقونية، وأخرى ذات طابع معمارى مميز، علاوة على  إقامة غرف وشقق فندقية، وتوفير حوالى ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل، فضلاً عن المقترحات الخاصة بالحدائق والأنشطة التجارية والترفيهية من فنادق ومتنزهات ومطاعم ومولات، وإقامة ممرات مخصصة للمشاة والدراجات، والتى ستسهم حتما فى جذب المزيد من الحركة السياحية الواردة.  

 

 

و أكد “ مسعود ” فى تصريحات له أن إقامة مجتمع متكامل من الخدمات السياحية والفندقية والسكنية والتجارية بالمنطقة المستهدفة، والاستفادة بما تتمتع به من مقومات طبيعية، سوف تجعل مدينة العلمين الجديدة ضمن أحد أهم المدن السياحية على المستوى العالمي.

 

و أوضح  أن الدولة ترحب بمشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها فى المدن الجديدة، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة ، مناشدا رجال المستثمرين فى القطاع السياحى بالتوجه باستثماراتهم للمساهمة فى إنشاء العديد من المشروعات السياحية داخل مدينة العلمين الجديدة.

 

 

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