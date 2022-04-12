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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ11.3 ألف طفل بدور الرعاية الاجتماعية

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ 11 ألفا و374 طفلاً بدور الرعاية الاجتماعية. 

يأتي ذلك ضمن برنامج مد مظلة خدمات الرعاية الصحية الأولية ومبادرات “100 مليون صحة” للأطفال بدور الرعاية، والذي انطلق في شهر سبتمبر الماضي، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن البرنامج يستهدف تقديم الخدمات الطبية لمختلف الفئات العمرية بالمجان، وذلك بالدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وتشمل (دور الأيتام، كبار السن، مواطنون بلا مأوى)، في إطار الحرص على تقديم رعاية صحية لائقة لجميع فئات المجتمع.

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ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة، أنه تم فحص 1375 طفلاً أقل من 5 سنوات بدور الرعاية، كما تم فحص 9972 طفلاً في المرحلة العمرية (5 إلى 18 عامًا). 

وأشار إلى إحالة 2355 طفلاً لإجراء الفحوصات الطبية بمنشآت الرعاية الأولية والاطمئنان على حالتهم الصحية، كما يتم تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للأطفال والمشرفين العاملين بتلك الدور.

الصحة : تقديم خدمات الرعاية الأولية لـ  3600 طفل

ولفت «عبدالرازق» إلى تقديم خدمات الرعاية الأولية لـ  3600 طفل من عمر 5 لـ 18 سنة، خلال الاحتفالات بيوم اليتيم، حيث تم تقديم خدمات (فحص أسنان، تحاليل، توعية وتثقيف صحي عن أسلوب الحياة الصحي السليم والتغذية السليمة)، بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية (100 مليون صحة).

وأشار إلى تقديم الخدمات الصحية بدور الرعاية لمناظرة الحالة الصحية للطفل، سواء من خلال نظام الربط بين الدار وأقرب وحدة صحية ومركز طبي، أو من خلال الزيارات الدورية التي تجريها الفرق الطبية والتي تضم (أطباء بشريين، أطباء أسنان، فنيين معامل، تمريض، فنيين إحصاء).

وذكر الدكتور وائل عبدالرازق، أنه تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية للبرنامج، حيث تشمل المرحلة الأولى الأطفال أقل من 5 سنوات، بينما تشمل المرحلة الثانية الأطفال من (5 إلى 18 عامًا).

الصحة الرعاية زارة التضامن الاجتماعي مواطنون كبار السن

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