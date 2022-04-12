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أخبار البلد

الصحة: زيادة احتمالية الإصابة بكورونا بعد 8 أشهر من الحصول على اللقاح

صدى البلد

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناشد المواطنين بضرورة تلقي الجرعات التنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، للحفاظ على صحتهم العامة ووقايتهم من الإصابة بالفيروس، لافتاً إلى أن احتمالية الإصابة بالفيروس تزيد بعد مرور فترة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أشهر من تاريخ الحصول على آخر جرعة.

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وأكد «عبدالغفار» إمكانية تلقي كافة الفئات العمرية بداية من سن 18 عاما وما فوق، للجرعات التنشيطية من لقاحات فيروس كورونا، وفقاً للحالة الصحية، لافتاً إلى أهمية حصول المواطنين على الجرعات الكاملة والتنشيطية من اللقاحات، ليتمكنوا من ممارسة حياتهم بأمان.

الصحة متابعة منظومة توفير الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية بالمنشآت الصحية بالمحافظات

وأضاف «متحدث الصحة » أن الوزير تابع منظومة توفير الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية بالمنشآت الصحية بالمحافظات، مشدداً علي ضرورة  توفير كافة الاحتياجات اللازمة للمنشآت وفقًا للتقارير الخاصة بمعدلات الترددات والاستهلاك والاحتياجات لكل منشأة، لافتًا إلى المتابعة الدورية لمنع الممارسات غير المنتظمة.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع منظومة الصيانة الدورية الخاصة بأجهزة المنشآت الصحية بالمحافظات، فضلاً عن متابعة إجراءات السلامة المهنية وصيانة المصاعد، حفاظا على سلامة المرضى والعاملين والمترددين على المنشآت الصحية.

 

الصحة الجرعات التنشيطية الإصابة كورونا لقاحات

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