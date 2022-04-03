فوق 65 سنة.. الصحة: هذه الفئات متاح لها تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا|فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، إن وباء كورونا لم ينته حتي الآن ونتعامل مع فيروس كورونا باستراتيجية معينة تختلف عن الصين واستراتيجية الصين هي 0 إصابات وبالتالي تلجأ إلي الإغلاق الكامل لتنفيذ هذه الاستراتيجية .

واضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " أخبار المحور " المذاع علي قناة " المحور " ، إن مصر تعمل علي تقليل حالات المرضي التي تحتاج إلي الدخول إلي المستشفيات وتقليل معدلات الوفيات ، مشيرا إلي أن هناك دول لم تصل بها نسبة التطعيم إلي 2 و3 % من إجمالي الفئات المستهدفة .

وأوضح عبد الغفار ، أن أي شخص مضي عليه 3 اشهر بعد اكتمال تلقيحه وسنه فوق 65 سنة يستطيع أن يتوجه لتلقي الجرعة التنشيطية وكل من مضي عليه 6 أشهر وسنه اقل من 65 لتلقي الجرعة التنشيطية أيضا .

وتابع : إنه الآن يتم الكشف المبكر عن مرض فيروس سي ويتم تقديم الخدمة العلاجية لهم للانتهاء بفيروس سي وتداعيته .