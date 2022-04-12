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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نفس محرك BMW.. لقطات تجسسية جديدة لـ لاند روفر ديفندرSVR موديل2023.. صور

لاند روفر ديفندر
لاند روفر ديفندر SVR

التقطت عدسات المصورين صورا تجسسية جديدة لنموذج أولي من سيارة "لاند روفر  ديفندر SVR" وهي ما زالت بالكسوة التمويهية تجري لفات اختبارية على حلبة نوربروجرينج بألمانيا.

 

ووفقا لموقع "car expert" المتخصص في السيارات والنقل، يبدو أن السيارة  لاند روفر  ديفندر SVR التي تنتمي لفئة سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض ستكون منافس قوي لغريمتها مرسيدس AMG G63 الجديدة ومن الممكن أن تتفوق عليها في سباق الدراج.

لاند روفر ديفندر SVR

ورغم  أن الخبراء ليسوا واثقين بالكامل أنها  لاند روفر  ديفندر SVR إلا أن المؤكد أنها بمحرك V8 المميز بصوته وقت التسارع وأنها ستكون متغير أكثر راديكالية من ديفندر SVR القياسية من خلال العجلات والمكابح الكبيرة وزوائد الرفارف الكبيرة.

لاند روفر ديفندر SVR

ومن المرجح أن يتم الكشف عنها رسميا في 2023 وليس قبل ذلك وتشير الشائعات المنتشرة على مواقع السيارات المختلفة والمنتديات المهتمة بأخبار لاند روفر، أنها ستكون بنفس محرك سيارة BMW M550i xDrive أي 8 سلندر سعة 4.4 لتر مزدوج التربو بقوة 600 حصان، وبالتالي ستكون منافسة قوية لـ BMW M8 ومرسيدس AMG G63 التي تأتي بقوة 430 كيلو وات.

لاند روفر ديفندر SVR

وحسب بعض المصادر الطلعة من داخل الشركة، ستحصل سيارة ديفندر SVR الجديدة على مآخذ هواء أكبر وسيتم بنائها بمكونات تجعل وزنها أخف من الموديل الحالي،  وعلى الرغم من أن هذا النموذج الأولي الذي تم رصده يأتي بخمسة أبواب ، فمن الممكن أيضًا توفير Defender SVR في هيكل ثلاثي الأبواب مثل P525 .

تجدر الإشارة إلى أن لاند روفر الحالية في أعلى مستوى تجهز لها P525 تأتي بمحرك V8 سعة 5 لتر سوبرتشارج بقوة 386 كيلو وات وعزم دوران 625 نيوتن متر، وبسعر 220،530 دولارًا أمريكيًا.

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