نظرة شاملة على مواصفات Land Rover Defender 130 موديل 2022.. صور

تستعد لاند روفرز للكشف عن الإصدار الأكبر والأكثر فخامة من سيارة Defender 4x4 التي ولدت من جديد، حيث قام مصورو التجسس برصد نموذج الاختبار المزود بعادم رباعي المخرج، والذي يؤكد أن الفئة الأعلى ستحصل على مجموعة تعمل بمحرك V8 وبر.

نظرة شاملة على مواصفات Land Rover Defender 130 موديل 2022

شوهدت سيارة Land Rover Defender 130 الجديدة وهي تختبر عدة مرات في الفترة التي تسبق الكشف عنها، ومن المتوقع أن يتم ذلك في الأشهر المقبلة، وقد أعطت صور براءات الاختراع بالفعل نظرة جيدة على تصميمها النهائي.

من المحتمل أن تحصل على إصلاح شامل للهيكل من قسم المركبات الخاصة في JLRلتتماشى مع قوتها الإضافية مثل Land Rover Defender V8 الحالية التي تم إطلاقها العام الماضي بأشكال 90 و 110، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت ستستخدم نفس AJ "محرك V8 فائق الشحن سعة 5.0 ليتر مثل تلك السيارات، أو وحدة الشحن التوربينية المزدوجة المشتقة من BMW والتي تبلغ سعتها 4.4 لترات كما تستخدمها لاند روفرز الجديدة.

نظرة شاملة على مواصفات Land Rover Defender 130 موديل 2022

اذا جاءت السيارة بالمحرك الأول يعني ان قوتها ستبلغ 518 حصانًا، وزمن من 0 حتى 62 ميلاً في الساعة يبلغ 5.5 ثانية وسرعة قصوى تصل الى 145 ميل في الساعة ، في حين أن الأخير قد يرتفع قليلاً إلى 523 حصاناً ويمكن أن يحسن السرعة بما يتماشى مع أقوى رينج روفر.

سيكون هذا البديل ذو قاعدة العجلات الممتدة هو النمط الثالث للهيكل في مجموعة Defender المولودة من جديد، حيث يتم وضعه كسيارة رائدة ذات توجهات فاخرة لمنافسة أمثال Audi Q7 و BMW X7في أوروبا ونجوم الفئة بما في ذلك كاديلاك إسكاليد وجيب جراند Wagoneer في الولايات المتحدة.

نظرة شاملة على مواصفات Land Rover Defender 130 موديل 2022

لم يتم تأكيد موعد الإطلاق الدقيق لسيارة Defender، ولكن قبل الكشف عن Defender 90و Defender 110في 2019، أكد عرض تقديمي داخلي تم تسريبه أنه سيصل في عام 2022، وسيتم وضع 130 كـ "المستكشف المتميز" لمجموعة Defender، في حين أن المستوى 90 هو "الهالة، أيقونة الصورة" و 110 هو "Defenderالنهائي" لذلك من المحتمل أن تحصل على علاوة سعرية كبيرة على طرز Defender الأخرى وتكون متوفرة في مستويات القطع الراقية فقط.

نظرة شاملة على مواصفات Land Rover Defender 130 موديل 2022

في حين أن Defender 130 الأصلية تتميز بقاعدة عجلات ممتدة فوق 110 ، فإن البصمة الأطول للسيارة الجديدة تأتي بدلاً من ذلك بفضل زيادة حجمها الخلفي بشكل واضح ، والتي تصل بطولها الإجمالي إلى 5.1 متر - 342 ملم أطول من 110 و 227 ملم أطول من منافستها مرسيدس- بنز جي كلاس.

نظرة شاملة على مواصفات Land Rover Defender 130 موديل 2022

تم تجهيز النموذج الأولي الذي تم رصده سابقًا بمحرك بنزين جديد هجين خفيف سعة 3.0 لتر من لاند رور ، والذي ينتج 355 حصانًا في ديسكفري لمدة تتراوح من 0 إلى 62 ميل في الساعة لمدة 6.5 ثانية، ومن المتوقع أيضًا أن يتم تقديمها مع خيارات هجينة تعمل بالديزل والقابس.