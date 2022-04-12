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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. محافظ الفيوم يستمع لمطالب المواطنين بالشارع

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء الجولة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، معرض بيع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة "أهلاً رمضان" وسويقات الخضار والفاكهة بمركز أبشواي، بحضور مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وشملت فعاليات تفقد معرض " أهلاً رمضان" الأقسام المختلفة بالمعرض، والتي اشتملت على السلع الغذائية الأساسية من الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، والتمور، واللحوم، ومنتجات الألبان، والمنظفات، وغيرها من مستلزمات الشهر الفضيل، وأكد المحافظ على ضرورة وجود قائمة بأسعار المنتجات، للتيسير على المترددين على المعرض، وكذلك تنويع المعروض من السلع الضرورية بأسعار تناسب جميع فئات المجتمع.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية تنظيم مثل هذه المعارض لدورها في رفع العبء عن كاهل المواطنين، مؤكداً حرص المحافظة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار.

كما شملت جولة محافظ الفيوم، تفقد سويقات الخضار والفاكهة، بعددٍ من المواقع المخصصة لها بشوارع شرق السكة الحديد، والمقابر، والجمهورية بمدينة أبشواي ـ سيراً على الأقدام ـ حيث اطمأن المحافظ على توافر وجودة المعروض من الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة، وناقش عدد من البائعين والمواطنين حول أسعار الخضر والفاكهة حالياً قياساً بالأيام الماضية، حيث أكد الجميع أن الأسعار شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية.

وخلال جولته بالسويقات بشوارع مدينة أبشواي، استمع محافظ الفيوم، لمطالب عدد من المواطنين بشأن توفير الخضر والفاكهة بشكل دوري، بأسعار مناسبة، وفي هذا الصدد وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة أبشواى بتكثيف المرور على السويقات للتأكد من توافر الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة بشكل دوري.

كما رصد المحافظ ، خلال جولته عدداً من السيارات تسير عكس خط السير، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، من قبل مسئولي المرور والمواقف.

 

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الفيوم محافظ مطالب المواطنيين مخفضة

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