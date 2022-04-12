ريم مصطفى: سوتس بالعربي مختلف وانتظروا مفاجآت في الحلقات المقبلة

أعربت النجمة ريم مصطفى عن سعادتها بردود أفعال الجمهور حول مسلسل "سوتس بالعربى" الذي يتم عرضه خلال شهر رمضان الجاري على قناة cbc، مؤكدة أن العمل يحمل طبيعة مختلف عن باقى الأعمال المعروضة في شهر رمضان هذا العام، سواء من ناحية طبيعة الشخصيات وملابسهم وحتى الديكورات التي يتم التصوير فيها.

وأشارت ريم مصطفى إلى الجمهور تفاعل مع شخصية كاميليا في الحلقات الماضية، خاصة وأن المشاهد الخاصة تحمل طابع الكوميديا، مشددة على أن الحلقات المقبلة ستحمل العديد من المفاجآت بالنسبة لشخصية كاميليا سواء في علاقتها مع آسر ياسين، أو لطبيعة عملها في المكتب وتعاملاتها مع باقى المحامين.

مسلس"suits بالعربى" بطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبد الرحمن، ملك بدوي، عمر زهران وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

وتجسد ريم مصطفى في مسلسل "suits بالعربى" شخصية "كاميليا أشرق" سكرتيرة زين ثابت الذي يجسد دوره آسر ياسين المحامي الأهم داخل مكتب المسيرى زيدان أكبر مكتب محاماة في مصر، وتتميز شخصيتها بأنها ذكية وواثقة من نفسها، والكل يعتمد عليها كما أن لها التأثير الأكبر داخل المكتب، ومتخصصة في ابرام الاتفاقات الكبرى.

وفى سياق آخر تطل ريم على الجمهور فى رمضان الجارى من خلال الإذاعة، اذ تشارك في بطولة المسلسل الإذاعي الكوميدي "موس صلاح" مع النجم أحمد فهمى، والمقرر اذاعته على راديو النيل خلال محطاته الأربعة ميجا FM، نغم FM، شعبي FM، راديو هيتس، والمسلسل يشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، ابرام سمير، طاهر أبو ليلة، حمدى الوزير، منر مكرم، حامد الشراب إضافة على الإعلامي الرياضى أحمد شوبير.