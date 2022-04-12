لمواجهة تداعيات المناخ.. الوزراء: 90% من محطات الكهرباء تستخدم الغاز الطبيعي |فيديو

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري فيديو جديد يتضمن أبرز جهود مصر للحد من تداعيات الأثار السلبية للمناخ؛ إذ أن مصر من أُولى الدول التي اعتمدت استراتيجيات للحد من الآثار المناخية السلبية، وتستعد حاليًّا لاستضافة قمة المناخ العالمية COP 27 في مدينة شرم الشيخ هذا العام بعد إعلانها خلال قمة COP26 عن "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050".

وأوضح الفيديو أن مصر خصصت نحو 8000 كم2 من الأراضي غير المستغلة لصالح مشروعات الطاقة المتجددة، وأصبحت تملك أكبر قدرات كهربائية من طاقتي الرياح والشمس في المنطقة، وعملت منذ 2016 على توصيل الغاز الطبيعي، لنحو 13 مليون وحدة سكنية وتحويل أكثر من 420 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ويتم حاليا استخدام الغاز الطبيعي في نحو 90% من محطات توليد الكهرباء، ومستهدف توليد 42% من الكهرباء عام 2030 من الطاقة الجديدة والمتجددة.

ولفت الفيديو إلى أن البنك الدولي يتوقع تعرض 130 مليون شخص عالميًّا للفقر بحلول 2030، وهجرة أكثر من 200 مليون شخص بحلول 2050، ووفقًا للأمم المتحدة فإن درجة حرارة الأرض ستزيد 1.5 درجة مئوية حتى منتصف القرن الحالي، و4.4 درجات حتى نهايته.