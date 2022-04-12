ورشتا عمل لمديري الإدارات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.. صور

عقد مركز استدامة للتدريب والتطوير بمحافظة كفر الشيخ، ورشتي عمل، جمعت كافة مديري الإدارات بديوان عام المحافظة وأخرى لمديري الموارد البشرية ومنسقي تدريب مراكز ومدن المحافظة.



تأتي هذه الورش بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب المحافظ.



استهدفت الورش التدريبية شرح منهجية عمل المركز في جمع وتحليل الاحتياجات التدريبية للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية وكذا رسم ملامح خطة التدريب للعام 2022-2023م وذلك للبرامج المنفذة داخل المحافظة أو مع الجهات ذات الصلة بتدريب العاملين بالحكم المحلي.

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