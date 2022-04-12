عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشتا عمل لمديري الإدارات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

عقد مركز استدامة للتدريب والتطوير بمحافظة كفر الشيخ، ورشتي عمل، جمعت كافة مديري الإدارات بديوان عام المحافظة وأخرى لمديري الموارد البشرية ومنسقي تدريب مراكز ومدن المحافظة.

تواصل حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات في كفر الشيخ.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك طلابه في مسابقات الدورة الرمضانية.. صور


تأتي هذه الورش بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب المحافظ.
 

استهدفت الورش التدريبية شرح منهجية عمل المركز في جمع وتحليل الاحتياجات التدريبية للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية وكذا رسم ملامح خطة التدريب للعام 2022-2023م وذلك للبرامج المنفذة داخل المحافظة أو مع الجهات ذات الصلة بتدريب العاملين بالحكم المحلي.

IMG-20220412-WA0052
IMG-20220412-WA0052
IMG-20220412-WA0053
IMG-20220412-WA0053
IMG-20220412-WA0047
IMG-20220412-WA0047
IMG-20220412-WA0044
IMG-20220412-WA0044
محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ كفر الشيخ حملات النظافة رئيس جامعة كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب مفاجئة.. ما السر وراء استبعاد حسام حسن من تدريب منتخب مصر ؟

مستجدات ملف المياه.. التعلية والملء الثالث مغامرة.. واحتمال غرق سد النهضة

قرار نهائي .. إيهاب جلال مديرا فنيا لـ منتخب مصر

الأومليت بـ990 جنيها .. فاتورة سحور تثير غضب السوشيال ميديا

للمرة الثانية.. سيارات الإطفاء تحاصر حريقا بجهاز مدينة حدائق اكتوبر.. صور

3 تصريحات لـ حسام حسن عن محمد صلاح.. هل تُبعده عن تدريب منتخب مصر ؟

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

هيئة سلامة الغذاء: سحب عينات الأندومي للتأكد من صحة المنتج وليس لاتهامه

موضوعات متعلقة

ضبط أصحاب مخبزين بتهمة الاستيلاء علي 1.4 طن دقيق مدعم بكفر الشيخ

تواصل حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات في كفر الشيخ.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك طلابه في مسابقات الدورة الرمضانية.. صور

مجلس عمداء كفر الشيخ: زيارات ميدانية لطلاب الجامعة للمشروعات القومية الكبرى.. صور

توزيع لحوم على 15 ألف أسرة بقرى كفر الشيخ خلال شهر رمضان

أصوات من السماء.. القارئ أسامة فراج موهبة صاعدة في دولة التلاوة|فيديو

محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال الثقافة بانتصارات العاشر من رمضان.. صور

تحرير 63 محضراً للمخالفين من التجار في حملة تموينية بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

الصدمة.. رجل يهدد زوجته ويجبرها على الإجهاض بالإكراه| فيديو

مشروع قانون جديد| حبس وغرامة 30 ألف جنيه حال عدم تسجيل المواليد

شيخ الأزهر: 3 معانٍ لـ اسم الله "المهيمن"

أعراض كورونا .. ما هي متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة عند الأطفال؟

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بزيادة المعاشات

ضبط الأسعار.. السيسي: يجب وضع تصور لتوفير السلع حاليا وفي الشهور المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.. صور

نيللي كريم في حوار لـ صدى البلد: الهجوم على "فاتن أمل حربي" غير مبرر.. والمتربصين لم يشاهدوا حلقات المسلسل

بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

زوزو شكيب.. كانت تقرأ القرآن بالفرنسية.. واختارتها الملكة نازلي وصيفة لها

فيديو

جشع التجار واحتكار السلع.. أسباب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

توزيع عظام عجل على فقراء أبيس بالإسكندرية.. التفاصيل الكاملة للأزمة بالفيديو

علاقات متعددة في الوسط الفني.. أحمد صلاح حسني يفتح خزينة أسراره.. فيديوجراف

سبب اعتزال توفيق عبد الحميد التمثيل بعد العمل مع ريهام حجاج؟.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

اﻟﻤﺰﻳﺪ