تواصل حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات في كفر الشيخ.. صور

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، استمرار أعمال النظافة اليومية والتجميل ورفع الإشغالات، والإنارة العامة بقري ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.



أشرفَ السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، علي بدء اللمسات النهائية لأعمال التجميل، وطلاء البلدورات، ورفع كفاءة الشوارع والمداخل التي تم الانتهاء من رصفها.



تابع اللواء حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال النظافة العامة بالمدينة والقرى، بالإضافة إلى منظومة النظافة اليومية بجمع القمامة مباشرة من المنازل، بالإضافة إلى استمرار أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة، وصيانة خطوط الإنارة العامة بالمدينة والقرى للفترة الصباحية.



كما قام عصام القصيف ، رئيس مركز ومدينة الحامول، بعمل حملة موسعة شملت صيانة كشافات الإنارة العامة بشوارع القرية الرئيسية والفرعية، لتحسين مستوى الإنارة العامة بالقرى، رفع تراكمات القمامة بأماكن تجميعها، وكنس الشوارع ومسح الطرق ورشها بالمياه لتجنب حرارة الجو والأتربة، وزراعة نباتات الزينة بالشوارع والمنتزهات، وأمام المساجد والساحات، لتزين شوارع القرية، لتظهر بمظهر جميل، بالإضافة إلى استمرار حملات رفع الباعة الجائلين المفترشين بدوران أبو النور، وشارع العاشر من رمضان، وأمام مسجد الهجرة، وميدان كفر الشيخ، وإزالة المفروشات التي تعيق السير وتحجب الرؤيا لمنع التكدس المروري، وتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.



وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال تسوية وتمهيد بعض الطرق الترابية في عدد من القرى خاصة عقب انتهاء فصل الشتاء، والقيام بأعمال النظافة وتمهيد وتسوية عدد من الطرق في قرى (الجرايدة، الحوة ، حاذق)، باستخدام معدات الوحدات المحلية، ورفع مخلفات وتسوية وتمهيد وإزالة الحفر والمطبات لعدد من الطرق، وتسوية المداخل الرئيسية وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بكل قرية علي حدة، بالإضافة إلى أعمال النظافة ورفع تجمعات الأتربة بنطاق المدينة، ورفع المخلفات من القرى إلي المقالب الوسيطة لنقلها إلي المقلب العمومي بالمدينة لإعادة تدويرها بمصنع القمامة مرة أخرى، فضلا عن شن حملة مكبرة لتمهيد وتسوية عدد من شوارع المدينة باستخدام معدات الحملة الميكانيكية، والتشديد على تنظيم الحملات لرفع كافة الإشغالات، وإزالة التعديات بالطريق العام لتحقيق السيولة المرورية، وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.

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