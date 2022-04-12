المغرب.. توقيف جزائريين بسبب الهجرة غير الشرعية

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن المغربي ، ان عناصرها أوقفت بمطار أكادير المسيرة، اليوم الثلاثاء 12 أبريل، مواطنين جزائريين للاشتباه في تورطهما في تزوير وثائق سفر أجنبية واستعمالها في محاولة للهجرة غير المشروعة.



وأشار البلاغ الى أن المعنيين يبلغان من العمر 26 و29 سنة، وتم توقيفهما أثناء استعدادهما للسفر على متن رحلة جوية متوجهة إلى إحدى المطارات الفرنسية، بعد تقديمهما لوثائق تعريف أوروبية مزورة خلال الخضوع لعمليات المراقبة الحدودية، من بينها بطاقتي تعريف فرنسيتين ووثيقة إقامـة إسبانية كلها مزورة.

وخلص البلاغ الى أن المشتبه فيهما تم ايداعهم الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، والكشف عن جميع المتورطين في تزوير سندات ووثائق الهوية الأجنبية المحجوزة.