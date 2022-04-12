المغرب.. السماح للأم بطلب استخراج جواز سفر لطفلها القاصر دون موافقة الأب

أعلن وزير الداخلية المغربي ،عبد الوافي لفتيت ، أن وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تدرسان إمكانية وضع إطار قانوني يعطي للأم حق طلب جواز سفر لطفلها القاصر دون موافقة صريحة مسبقة من الأب" ،مشيرا في مداخلة له بمجلس النواب ، الى أن الموافقة ستكون ضمنية ما لم يطلب أبو الطفل القاصر من المحكمة إصدار قرار يمنع الأم من إنجاز هذا الجواز دون موافقته.

وتسعى الحكومة المغربية ،من خلال هذا القرار لحل معاناة المغربيات ، خاصة المطلقات منهن ،في حالة النزاع بين الأبوين والمطلقات منهن والمقيمات بالخارج ،واللواتي يجدن صعوبات كبيرة في إعداد الوثائق الثبوتية الرسمية لأبنائهن مثل جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية داخل الوطن أو خارجه، بسبب رفض الآباء إعداد الوثائق.

يذكر أن شروط الحصول على جواز السفر بالنسبة للقاصر المغربي ، تتطلب قيام نائبه الشرعي " الأب " أو من ينوب عنه ،بالنيابة عنه في إنجاز طلب تسليم جواز السفر ، والذي غالبا ما يكون هو الأب وفي حالة وفاته تؤول النيابة الشرعية للأم .