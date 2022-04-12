رباعي في الوسط وبنزيما وفينسيوس يقودان هجوم ريال مدريد أمام تشيلسي

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الوسط: داني كارفاخال - ناتشو فيرنانديز - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - فيدي فالفيردي - لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

وتُقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل فريق ريال مدريد.

وكانت مباراة الذهاب في إنجلترا قد انتهت بفوز ريال مدريد على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.