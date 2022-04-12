أقسم بالله كنت هضربه.. "موافي" يروي موقفا محزنا لابن عاق أثناء عمله بالرعاية

كشف الدكتور حسام موافي: أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن موقف إنساني حدث معه خلال العمل في العناية المركزة.



وأضاف خلال تقديم برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن شخص جاء له يطلب إيداع والده في العناية المركزة وهو غير مريض.



وأوضح الدكتور حسام موافي: أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أنه عندما سأل الابن عن السبب، قال إنه يريد الذهاب للمصيف رفقة زوجته، ويريد ترك والده في مكان آمن.



وأكمل موافي، طلبت منه أن يصطحب والده معه إلى المصيف، فرد الابن قائلا: «الكيميا بين والدي وبين مراتي مش حلوة وأنا عاوز أرتاح».



واختتم الدكتور حسام موافي: أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني،: أقسم بالله العظيم كنت عاوز أضربه، معلقا «ده أبوك يا رجل اللي ربنا وصاك عليه».

