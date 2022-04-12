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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أحمد داود يكشف تفاصيل أعماله السينمائية القادمة| خاص

احمد داود
احمد داود

كشف الفنان أحمد داود عن تفاصيل اعماله الفترة القادمة بعد نجاح مسلسل سوتس بالعربي الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وقال "داود" في تصريحات ل"صدى البلد":ٱنتظر عرض فيلم يوم 13 ٱول فيلم 3D  مصري مع دينا الشربيني وأيضا سٱبدٱ تصوير فيلم هيصة مع المخرج عثمان أبو لبن بعد العيد.


وكان قد كشف الفنان أحمد داود كواليس العمل مع الفنان آسر ياسين في مسلسل سوتس بالعربي الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.


وقال "داود" في تصريحات لـ"صدى البلد":أنا وآسر ٱصدقاء من فترة طويلة ولكن أول مرة يجمعنا عمل وحقيقي من ٱمتع لحظات التصوير خاصة أن المسلسل يعتمد على حب الناس للعلاقة بين آدم وزين وهي ستظهر مدى الانسجام بيني أنا وآسر.

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وكشف عن الاختلافات بين النسخة العربية من سوتس والنسخة الأمريكية.

وقال "داود" في تصريحات ل"صدى البلد": راعينا اختلاف النظام القضائي والٱحكام وأيضا طبيعية القضايا التي سيتم مناقشتها، وٱعتقد العناصر هي وجود قضايا تلمس المجتمع بشكل أكبر وذلك بسبب اختلاف القضاء بين أمريكا ومصر، وأيضًا بسبب اختلاف المجتمع، وقد يربط الجمهور بين بعض القضايا التي سيطرحها سوتس بالعربي، وبين قضايا حدثت بالفعل، بجانب غير أن تجسيدنا للشخصيات مختلف بشكل كبير فلم ننقل طريقه أداء أبطال Suits  ولكن كل الممثلين اجتهدوا للخروج بشخصيات نتمنى أن تجذب الجمهور لأن السر في المسلسل هو أن يرتبط بشخصيات مثل آدم وزين.

تدور أحداث مسلسل " Suits" حول شركة محاماة كبرى تضم عددا من الشخصيات الناجحة التي تسعى لتحقيق طموحها في هذا المجال التنافسي، وعلى رأسهم المحامي هارفي سبيكتر الذي يتخذ من الشاب مايك مساعدا له رغم عدم حصوله على شهادة المحاماة المعتمدة، لكنه يتمتع بذكاء وموهبة خارقة في هذا المجال

 

سلمى ابو ضيف الفنان آسر ياسين احمد داود دينا الشربيني آسر ياسين

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