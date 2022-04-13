حميد الشاعري: تزوجت 5 مرات.. فشلت في التمثيل.. واتوقفت 4 سنوات لهذا السبب

حل المطرب حميد الشاعري، ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج " العرافة " المذاع على قناة " المحور "، وتحدث الشاعري عن تفاصيل حياته الشخصية ومشواره الفني، وإلى التفاصيل



المهرجانات



قال الفنان حميد الشاعري، إن لم يتقاضى أي أموال في غناء أوبريت الحلم العربي، مضيفا:" غالبية المطربين الذين شاركوا في الأوبريت لم يحصلوا على أموال"، مضيفا:" اتوقفت 4 سنوات في أزمتي مع نقابة المهن الموسيقية ولا اعرف سبب إيقافي لمدة 4 سنوات ".

وعن مشكلة المهرجانات ونقابة الموسيقيين، قال حميد الشاعري :" أي لون موسيقي جديد يكون هناك من يحبه ومن يكره لأنه جديد على الأذن "، مضيفا:" "لو الأغنية مش عجباني مسمعهاش، ويجب أن يكون الجمهور هو الحكم وأن تكون النقابة معنية بالعمل والتشغيل، أنا ضد المنع لكن مع المنافسة ".

ناصر المزداوي



كشف الفنان حميد الشاعري، حقيقة خلافه مع الملحن ناصر المزداوي، قائلا:" الملحن ناصر المزداوي أستاذ كبير، ولما اخدت اغاني ناصر كتبت حميد الشاعري في اغاني ناصر المزداوي، وناصر المزداوي عمل ليا أغاني كتير ومش شايل مني ".

وتابع حميد الشاعري:" في الثمانينات ظهرت شائعة تفيد باغتيال ناصر المزداوي وحينها وصفته بالراحل ناصر المزداوي لأنني لم أكن أعلم أنه ما زال على قيد الحياة نتيجة ظروف معينة حدثت"، مضيفا:" انا هربت من ليبيا 1978 واتيت لـ مصر ولم التقي بـ ناصر المزداوي مطلقا، وفجأة تواصل معي وتفاجأت انه مازال على قيد الحياة ".



عمرو دياب



قال الفنان حميد الشاعري، إنه لا يقوم بتكرار توزيع مختلف الأغاني ولا يقوم بإعادة تدوير الأغاني لمختلف المطربين ، مضيفا:"من الممكن أن يكون إيقاع الأغاني متشابها أثناء توزيع الأغاني ".

وتابع حميد الشاعري: "أبتعد عن الساحة الفنية والموسيقية لفترة لمتابعة الأوضاع، لما تفضل في بؤرة الضوء كتير ستتعرض للعمى ولازم الواحد يبقى في الظل شوية لترتيب أفكاره مرة أخرى، ولم اقم بغناء لحن أعطتني إياه أنوشكا، ولم أتفق على غناء دويتو معها".

ولفت حميد الشاعري: "لم أدخل في خناقة مع عمرو دياب في حياتي مطلقا، ولم أعط لحنا لمصطفى قمر ربما تسبب في حزن عمرو دياب مني".

التمثيل



قال الفنان حميد الشاعري، إنه لم يصرح بأنه ندم على فيلم قشر البندق، مضيفا:" لم أكن موفقا في التمثيل، وأنا مش بتاع تمثيل وأنا مش ممثل وفشلت في التمثيل ".

واكمل حميد الشاعري:" أغنية عماد بعرور في فيلم أيظن كانت في سياق مختلف عن أغنيتي، هو صوت جميل، وأنا ضيف خفيف على التمثيل".

الأسطوانة البلاتينية



كشف الفنان حميد الشاعري، حقيقة حصوله على الأسطوانة البلاتينية، قائلا:" الأسطوانة دي حقيقة مش مضروبة ، وحصلت عليها بالفعل، والأسطوانة دي يتم اعطائها لـ المطربين الأكثر مبيعا ".

وأضاف حميد الشاعري:" ألبوم شعبيات كان الأكثر مبيعات في توقيت إصداره، لم أشتر الأسطوانة البلاتينية بالأموال مطلقا".



وأكمل حميد الشاعري :" اتوقفت بسبب الأسطوانة البلاتينية دي من نقابة المهن الموسيقية، وحد قالي في النقابة ازاي تكسبها زي حد معين"، مضيفا:"ألبوم شعبيات حقق مبيعات كبيرة ، وأنا لا أتحدث عن أرقام مبيعات مطلقا ، والحديث عن أن محسن جابر اشتري الأسطوانة البلاتينية لعمرو دياب غير صحيح ".

الألحان الليبية



رد الفنان حميد الشاعري، على حديث البعض حول اتهامه بسرقة بعض الألحان والأغاني الليبية، وإعادة توزيعها في مصر، قائلا:"لم يحدث هذا الأمر مطلقا، والفلكلور والتراث ملك للجميع، وإبداعاتي خالصة ولا اقتبس شيئاء من آخرين".



زواج 5 مرات



قال الفنان حميد الشاعري إن مشواره الفني عمره 40 سنة، مشيرا إلى أنه أحب كتيرا وتزج 5 مرات.

وأضاف حميد الشاعري في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور": "أكتر حاجة بخاف منها هو الزمن، ومفيش حاجة ندمت عليها في حياتي"، مضيفا:" أحب أم كلثوم كثيرا، لكنني أحب فيروز أكثر.. أنا فيروزي أكثر من كوني كلثومي".