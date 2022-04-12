جهود مجمع البحوث الإسلامية خلال شهر رمضان.. الأمين العام يكشف عنها

قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن مجمع البحوث الإسلامية أطلق نحو (20) برامجًا دعويًا إلكترونيًا - عبر منصَّات التواصل الاجتماعي للمجمع والموقع الرسمي له على بوابة الأزهر- في العقيدة، والسيرة النبوية، والعلاقات الاجتماعية، وتنمية الذات، والتربية الأسرية، وشئون المرأة، ومقرأة القرآن، ومواقف الصالحين، إضافة إلى سلسلتين مرئيتين باللغة الإنجليزية.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في حوار لصدى البلد، إن من أبرز تلك البرامج: «فتاوى، وبداية، وفرصة، وخواطر دعوية، وحكايات الصالحين، وعلاقة جديدة»، و«نحو فهم سليم» الذي يقدِّم شرحًا مبسطًا لبعض القضايا العقدية والفلسفية التي يحتاج الناس فيها إلى فهم واضح ودقيق، بالإضافة إلى سلسلتي: «هذا إسلامنا، وهذا نبينا» باللغة الإنجليزية، اللتين تستهدفا التعريف بالإسلام وعظمته وجوانب الرحمة والإنسانية في شريعته، والتعريف بشخصية النبي ﷺ في كل الجوانب ومواقفه المتنوِّعة.



كما يتضمن البرنامج مجموعة من البرامج المتخصصة في شئون المرأة لواعظات الأزهر، برنامج: " الدين والمرأة"، "واعظات مع فتيات"، المقرأة القرآنية التدبرية، التأهيل الرمضاني، موقف وحكاية، مسابقة أسبوعية، "ذرية طيبة" للأطفال من ٦ حتى ١٢ عام، الفريق الإيماني، الفريق التربوي، فريق النشاط.



بالإضافة إلى الجانب الميداني من خلال القوافل التي تجوب الجمهورية لعرض صحيح الدين وبيان محاسنه، فضلا عن التواصل المستمر مع مختلف مؤسسات الدولة لتكثيف التواصل مع الشباب والاستماع إليهم وتحصينهم من خطر الفكري التكفيري والمضلل.



كذلك أطلق المجمع برنامجًا دعويًّا بمدينة البعوث الإسلامية بعنوان: «التعريف بنبي الإنسانية»؛ يشرح فيه وعَّاظ الأزهر وواعظاته السيرة النبوية للإمام ابن كثير -رحمه الله- في ثلاثين حلقة، كما يُشرح كتاب (الأربعون النووية) للإمام النووي -رحمه الله- في ثلاثين حلقة أخرى.



الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في حوار لصدى البلد

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في حوار لصدى البلد

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في حوار لصدى البلد

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في حوار لصدى البلد