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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

اتحاد الكرة يوجه الشكر لبيراميدز لتسهيل تولى إيهاب جلال تدريب المنتخب

صدى البلد

وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام، الشكر لمجلس إدارة نادي بيراميدز، وللمهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي بعد موافقتهم الفورية على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم الحصول على خدمات الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز قبل نهاية عقده مع ناديه، ليتولى منصب المدير الفني للمنتخب الوطني الأول خلال الفترة المقبلة، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

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وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الممتد ظهر اليوم، تكليف الكابتن إيهاب جلال بمنصب المدير الفني لمنتخب مصر الأول، بجانب توجيه الشكر للبرتغالي نيلو فينجادا من منصب المدير الفني لاتحاد الكرة.

اتحاد الكرة يتوجه بخالص الشكر لمسئولي بيراميدز

أوضح اتحاد الكرة أنه يتوجه بخالص الشكر لمسئولي بيراميدز بعد وقوفهم بجانب الكرة المصرية وموافقتهم على رحيل المدير الفني وعدم التأخر في تلبية طلب منتخب مصر، وتقديم مصلحة المنتخب الوطني على مصلحة نادي بيراميدز في ظل صعوبة التوقيت الحالي، وارتباط الفريق بمباريات هامة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، وكذلك المنافسة على لقب الدوري المصري وكأس مصر.

أشار إلى أنه بمجرد التواصل مع مسئولي بيراميدز للحصول على خدمات إيهاب جلال لم يتأخر النادي ووافق على الفور على الرغم من سريان عقد جلال مع بيراميدز، وذلك تقديرا للظرف الحالي، ودعما للكرة المصرية في المرحلة المقبلة الهامة،

وأثنى الاتحاد المصري على الدعم الذي يلقاه من جانب نادي بيراميدز باستضافة المباريات والبطولات التي ينظمها الاتحاد، وكذلك استضافة تدريبات المنتخب الوطني الأول، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها مسئولو بيراميدز لتطوير ناديهم والوصول لمستوى كبير سمح لهم بتمثيل الكرة المصرية على أفضل وجه في المنافسات الأفريقية، وأصبح منافسا رئيسيا في البطولات المحلية، ليضيف زخما وقوة للكرة المصرية، ويصبح أحد أهم مصادر تغذية المنتخبات الوطنية بالنجوم، متمنين لهم دوام التوفيق في تجربتهم الاستثمارية لما فيه صالح الكرة المصرية.

اتحاد الكرة المدير الفني بيراميدز كارلوس كيروش إيهاب جلال الاستثمارية

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