روسيا تعلن استعدادها لبيع النفط والغاز إلى الدول الصديقة بأي سعر

قالت روسيا إنها مستعدة لبيع النفط والغاز إلى"الدول الصديقة" بأي سعر، وذلك بعد قرار سابق ببيع الغاز والنفط الروسي بالروبل.

وأكد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف أن بلاده على استعداد لبيع النفط ومنتجاته والغاز إلى الدول الصديقة بأي سعر، حسب وكالة "انترفاكس" الروسية.

وأشار الويزر الروسي إلى أن أسعار خام النفط تتراوح بين 80 و 150 دولارا للبرميل، وهو أمر ممكن من حيث المبدأ، موضحا أن روسيا تركز بشكل أكبر على ضمان استقرار واستمرار عمل صناعة النفط.

يأتي ذلك في وقت تبحث فيه دول الاتحاد الأوروبي عن بدائل للغاز الروسي، حيث تسعى للاستغناء عنه بشكل كامل قبل حلول عام 2030.

وفي وقت سابق، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة تعمل بجد من أجل مساعدة أوروبا على الاستغناء عن واردات النفط والغاز من روسيا.

وقال سوليفان لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية "نحن نعمل بجد من أجل فصل أوروبا عن مصادر الطاقة الروسية".

وتابع "نتخذ خطوات للعمل مع الأوروبيين وتقليل اعتمادهم على النفط الروسي"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على اتصال مباشر مع قادة دول أوروبا بشأن تلك المسألة.

ويوم السبت الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسميا، على قانون حظر استيراد النفط الروسي، وذكر البيت الأبيض في بيان أن "الرئيس جو بايدن وقع على قانون إنهاء استيراد النفط الروسي".