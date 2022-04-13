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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن: ليس لدينا دليل على تدخل روسيا في الانتخابات الفرنسية

واشنطن: لا دليل على
واشنطن: لا دليل على تدخل روسيا في الانتخابات الفرنسية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنه ليس لدى السلطات الأمريكية أي دليل على تدخل روسيا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وأضافت ساكي "ليس لدينا أي تأكيد على ذلك في الوقت الحالي"، حسب وكالة "تاس" الروسية.

ورفضت متحدثة البيت الأبيض الكشف عما إذا كانت واشنطن قلقة بشأن احتمال فوز مرشحة اليمين مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وأشارت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا إلى تدخل روسيا في العمليات الانتخابية الأمريكية، لكن موسكو رفضت باستمرار المزاعم الأمريكية.

وأظهرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، تأهل الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون بعد حصوله على 28.5% من الأصوات، ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان بنسبة 23.6% إلى الدورة الثانية.

ويتوقع منظمو استطلاعات الرأي لمعهد "إيفوب" تقاربا شديدا في نتيجة جولة الإعادة المقرر لها في 24 أبريل الجاري، بحصول ماكرون على نحو 51% من الأصوات مقابل 49% لمارين لوبان.

وأعلن غالبية المرشحين الخاسرين في الانتخابات دعمهم لماكرون في مواجهة اليمين المتطرف في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فيما تمسك واحد فقط بدعم لوبان، وهو الكاتب المثير للجدل إيرك زمور.

وفي وقت سابق، قالت لوبان في حوار مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" إنه ربما تكون هذه المرة هي الأخيرة، التي ستخوض فيها سباق الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرر تنظيمها في شهر أبريل المقبل.

وأضافت أنه في حال فشل محاولتها في الدخول لقصر الإليزيه، فستواصل "الدفاع عن الشعب الفرنسي بكل فعالية" من المنصب الذي ستكون فيه.

روسيا الانتخابات الفرنسية واشنطن البيت الأبيض مارين لوبان ماكرون الرئاسة الفرنسية

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