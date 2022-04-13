منسق الجالية بنيويورك: إصابة مصريين بحادث إطلاق نار في بروكلين

أكدت مصادر في مدينة نيويورك الأمريكية، إصابة مواطنين مصريين "رجل وسيدة"، في حادث إطلاق النار بمحطة مترو الأنفاق في بروكلين.

وكتبت إيمان وهمان، المنسق العام للجالية المصرية في نيويورك على صفحتها بموقع فيسبوك "شوارع نيويورك فاضية تماما بعد حادث إطلاق النار".

وأكدت إصابة سيدة مصرية، ومصري آخر في حادث إطلاق النار في بروكلين، مشيرة إلى أن حالته حرجة وأجريت له عملية جراحية استغرقت 4 ساعات.

وصباح الثلاثاء، أصيب 16 شخصًا على الأقل، في حادث إطلاق نار وقع داخل إحدى محطات مترو الأنفاق في بروكلين بمدينة نيويورك.

وقالت الشرطة في بيان إنه لم يكن هناك ضباط شرطة في محطة مترو الأنفاق ببروكلين أثناء إطلاق النار، مضيفة أن الدوافع وراء عملية إطلاق النار لا تزال مجهولة.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن شرطة نيويورك نشرت صورة للمشتبه به في الحادث، ووصفته بـ"المهم"، حيث يدعى فرانك آر جيمس، 62 عامًا، مشيرة إلى إنهم يعرفون أنه استأجر سيارة U-Haul التي كانوا يبحثون عنها وعلى صلة بالهجوم.

وحسب المسؤولين، استأجر جيمس الشاحنة في فيلادلفيا، قبل يوم واحد من إطلاق النار، فيما قال مسؤول بشرطة نيويورك: "نتطلع إلى تحديد ما إذا كان له أي صلة بحادث القطار".

كما أعلنت شرطة نيويورك عن مكافأة قدرها 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات في القضية أو عن الجاني، حسب موقع "سي بي إس" الأمريكي.

وشهدت بروكلين عملية مطاردة بعد أن هرب مطلق النار، الذي كشفت شرطة نيويورك مواصفاته، قائلة إن المنفذ أسود البشرة وكان يرتدي قناعا واقيا من الغازات، ويبلغ طوله 5.5 أقدام (1.67 متر)، كما كان يرتدي زيا أخضر مخصص لعمال البناء وسترة بقبعة ذات لون دمادي، إذ بدأ فعلته عندما أشعل قنبلة دخانية وألقاها داخل أحد القطارات ثم أطلق النار على المارة والركاب.

بدورهن أكد عضو المجلس الديمقراطي أليكسا أفيليس، الممثل للمنطقة، أن إدارة شرطة نيويورك حذرت سكان المدينة وطالبتهم بتجنب المنطقة، التي شهدت الحادث، كما تم قطع التيار الكهربائي على خط مترو الأنفاق بالمدينة، وإغلاق المدارس المحلية.