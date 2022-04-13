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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

صدى البلد

تصدر اسم النجمة العالمية إميليا كلارك، التي اشتهرت بمسلسل game of thrones، منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن وضعت صفحة رسمية لمتابعيها على موقع فيس بوك، يتابعها نحو مليون ونصف المليون شخص، صورة الملحن المصري عمرو مصطفى، أثناء انفعاله في لقاء تلفزيوني سابق، قائلا جملته الشهيرة: "في رمضان!"، كصورة رئيسية للصفحة.

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في رمضان..إميليا كلارك تطلب من متابعيها التوقف عن إرسال كوميك عمرو مصطفى

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أم التنانين| شاهد... إميليا كلارك مع محمد صلاح

أصل الحكاية.. محمد صلاح

البداية عندما نشرت الصفحة في السابع من أبريل الماضي، صورة تجمع كلارك بنجم الكرة المصري محمد صلاح، لتنهال تعليقات المصريين على المنشور بصورة مصطفى، في إشارة إلى جملته الشهيرة "في رمضان!"، لتحقق الصورة شهرة كبيرة.

وبعد كم التعليقات الكبيرة من "فانز" الصفحة، قالت الصفحة الرسمية التابعة لمحبي إميليا كلارك على فيس بوك: "توقفوا عن إرسال هذه الصورة لي"، قبل أن يقرر القائمون على الصفحة تغيير الصورة، من صورتها إلى صورة عمرو مصطفى، وهي الخطوة التى حازت على نحو 400 ألف إعجاب، و74 ألف تعليق، و50 ألف إعادة نشر.

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أخبار الفن| إميليا كلارك مع محمد صلاح.. وسينتيا خليفة تدافع عن مرضى البهاق

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عمرو مصطفى يرد على إميليا كلارك: معلش أنا متجوز

رد ساخر من عمرو مصطفى

فور تصدر صورة الصفحة، رد عمرو مصطفى على صفحته الشخصية عبر "فيس بوك"، ممازحا: "معلش يا إميليا، بس أنا متزوج".

والغريب أن الصفحة التي تحمل اسم "إيمليا كلارك"، ردت على عمرو بتعليق مضحك وهو: "After Ramadan"، أي بعد رمضان.

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صفحة لإميليا كلارك تستخدم صورة عمرو مصطفى والجمهور يقارنها بحمو بيكا

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فى رمضان.. مقطع عمرو مصطفى يصل إلى العالمية

فستان ايمليا وبدلة حمو بيكا

استمرارا لحالة السخرية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية شهر رمضان، استخدمت صفحة معجبي إميليا كلارك، صورة تم تركيبها تظهرها بجوار مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، الذي كان يرتدي زيا مشابها لفستان ارتدته الفنانة العالمية.

وبدأ الجمهور موجة أخرى من السخرية، وقارن ملابس إميليا كلارك بصورة لمغني المهرجانات حمو بيكا، وبدورها طلبت منهم الصفحة التوقف عن إرسال هذه الأمور إليها. 

صفحة رسمية للمعجبين

على الرغم من أن الصفحة موثقة رسميا من الفيس بوك، إلا أنها ليست الصفحة الرسمية للنجمة الإنجليزية، وإنما تم توثيقها كصفحة تضم عددا كبيرا من معجبيها ومتابعيها حول العالم، وتحمل اسم النجمة المشهورة.

ويدير الصفحة عدد من محترفي السوشيال ميديا في مصر، وهو ما يفسر مداعبتهم للشباب والمراهقين المصريين على فيس بوك. 

من هي إميليا كلارك

ولدت إميليا كلارك عام 1986 في لندن، وبدأت العمل في مجال التمثيل في عمر صغير، فبعد تخرجها من المدرسة الثانوية، انضمت إلى مركز الدراما الشهير في لندن Drama Centre London.

واستطاعت اميليا أن تقدم عدة أدوار صغيرة مختلفة على شاشة التلفزيون، وكانت خطوة كلارك الكبيرة والمفاجئة في عام 2011 عندما أدت دور دانيريس تارجريان Daenerys Targaryen في السلسلة الناجحة جدًا والضخمة التي تنتجها قناة HBO صراع العروش Game of Thrones.


أصل تريند عمرو مصطفى

بدأت قصة هذا التريند الذي انتشر خلال الساعات الماضية من 8 سنوات، حين خرج عمرو مصطفى لانتقاد مسلسلات رمضان 2014، في مقابلة جمعته مع الناقد طارق الشناوي والإعلامي الراحل وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساءً".

وفي الفيديو المتداول على تويتر ردد عمرو مصطفى عبارته الشهيرة، ردا على مشهد جمع بين غادة عبد الرازق وعبير صبري في مسلسل "السيدة الأولى"، ضمن حوار أوصت فيه "غادة" صديقتها بضرورة الاهتمام بأحد الأشخاص لترد عبير صبري "من العين دي قبل العين دي"، وهي تشير إلى صدرها.
وعبر عمرو مصطفى عن غضبه مما فعلته عبير صبري وتساءل: "في رمضان؟ في رمضان؟ مين العين دي قبل العين دي في رمضان وعايزين أخلاق؟"، ومن هنا جاءت قصة التريند.

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مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

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