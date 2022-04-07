أخبار الفن| إميليا كلارك مع محمد صلاح.. وسينتيا خليفة تدافع عن مرضى البهاق

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

شاهد... إميليا كلارك مع محمد صلاح

نشرت الفنانة الإنجليزية إميليا كلارك، صورة لها برفقة لاعب الكرة المصري وفريق ليفربول محمد صلاح، وذلك من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”.

عارفة عبد الرسول عن بطلة "الكبير أوي": "حاسة أن حلمي بيتحقق"

أشادت الفنانة عارفة عبد الرسول، بموهبة الفنانة الصاعدة رحمة أحمد، والتي تقدم دور مربوحة بمسلسل “الكبير اوي”.



ماجدة خير الله عن فاتن أمل حربى : البعض يريدها منكسرة مهزومة

أشادت الناقدة ماجدة خير الله عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك بمسلسل “فاتن أمل حربى” بطولة الفنانة نيللي كريم.

بعد مشهدها في مسلسل «دايما عامر».. سينتيا خليفة تدافع عن مرضى البهاق

نشرت سينتيا خليفة صورا جديدة لها من كواليس مسلسل “دايما عامر”، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت سينتيا خليفة على الصور قائلة: "البهاق غير معدٍ.. ممكن أي حد في أي سن وأي جنسية أن يصاب بالبهاق.. ٧٠ مليون إنسان حوالي العالم مصاب بالبهاق.. مفيش حد كامل.. أحبوا نفسكو زي ما انتو، ‏واحترموا غيركم دايماً وزي ما هم".