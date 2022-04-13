أكرم حسني لمتابعيه: جلجل صعبان عليا شوية انتوا ايه؟

شارك الفنان أكرم حسني متابعيه صورة جديدة له من احداث مسلسله الرمضاني “مكتوب عليا" رمضان 2022، عبر حسابه الشخصي "انستجرام"

وكتب أكرم حسني في تويتة له: "جلجل صعبان عليا شوية انتوا ايه؟ #مكتوب_عليا".



مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.



وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.