عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين عام البحوث الإسلامية: ترابط المؤسسات الفكرية يسهم في بناء الوعي الإنساني

البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية

 قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن التناغم والترابط بين المؤسسات الاجتماعية والتربوية والفكرية المختلفة يسهم في بناء الوعي و الفكر الإنساني وهو ما نحتاج إليه في هذه المرحلة المهمة استجابة لاستراتيجية الدولة في بناء الدولة المصرية الحديثة وتقديم تاريخها العريق في أبهى صورة.
جاء ذلك خلال مشاركة عياد مساء أمس في احتفالية ثقافية ببيت السناري بعنوان "محكي رمضان زمان بالقاهرة" والتي نظمتها مكتبة الإسكندرية والجمعية العربية للعلوم والثقافة والتنمية، بالتعاون مع الأزهر الشريف، والهيئة العامة لتنشيط السياحة، ووزارة الثقافة، والهلال الأحمر المصري، وتحت رعاية المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وذلك بمناسبة اختيار القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية.
وأضاف أن البناء للوعي والفكر لا يتأتى إلا من خلال القراءة الموضوعية للماضي باعتباره ركيزة مهمة ويمثل محورا أساسيا في بناء الحضارات والوطن والأمة، وأيضا بناء الحاضر واستشراف المستقبل، من خلال الثقافة والفنون.
وأكد عياد على دور الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في الاهتمام باستراتيجيات بناء الإنسان وتعليمه وتثقيفه، من خلال الأنشطة التوعوية والتثقيفية الشاملة التي تستهدف الفكر الإنساني.
وعلى هامش الاحتفالية شاركت مكتبة الأزهر بعرض بانوراما الأزهر الشريف، إضافة إلى فقرة الخط العربي والمخطوطات.

البحوث الإسلامية مكتبة الاسكندرية الازهر الشريف بيت السناري وزارة الثقافة الأزهر الثقافة والفنون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق لحسام حسن عقب تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر

الأومليت بـ990 جنيها .. فاتورة سحور تثير غضب السوشيال ميديا

مستجدات ملف المياه.. التعلية والملء الثالث مغامرة.. واحتمال غرق سد النهضة

أسباب مفاجئة.. ما السر وراء استبعاد حسام حسن من تدريب منتخب مصر ؟

أحمد موسى: الخبر المنشور بجريدة المصري اليوم كلام فارغ

انفجار قوي يهز مدينة برشلونة الإسبانية ويسفر عن وقوع إصابات.. فيديو

راتب ايهاب جلال مع منتخب مصر

تقلبات شديدة وتصل إلى 36 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم

ترشيحاتنا

موتورولا تعلن مواصفات هاتف Moto G52 الجديد بسعر منافس

الجمعية المصرية لسلامة الغذاء توجه نصائح هامة لمرضى السكري في رمضان

عجوز أوكرانية بعمر الـ80 تدعي اغتصابها من جندي روسي

زيادات وتخفيضات .. أسعار بعض فئات ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022

موعد أذان المغرب الثاني عشر من رمضان وعدد ساعات الصوم

تعبت فقومت كلمته.. قصيدة تتسبب في التنمر من الشاعرةأميرة البيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

التفاصيل الكاملة لسحب إندومي من الأسواق.. وهل تسبب السرطان؟

مذيعة وكوميديانة وإعلان ملابس داخلية.. أهم 3 تريندات في الثلث الأول من رمضان؟

ضبط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية داخل عبوات غذائية.. صور

فيديو

تعبت فقومت كلمته.. قصيدة تتسبب في التنمر من الشاعرةأميرة البيلي

بيض وفول بـ4243 جنيها.. فاتورة سحور بالتجمع تثير غضب المواطنين

موقفها أوفر.. الفنانة صابرين تعتذر لـ حلا شيحة على الهوا

بـ 24 مليون جنيه.. ضبط أدوية مهربة ومغشوشة ومدرجة بجداول المخدرات

المزيد

ساحة رأي

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

اﻟﻤﺰﻳﺪ