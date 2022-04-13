قرارات فورمولا وان قبل جائزة إيمولا تمنع فيراري من تحديثات كبيرة لسيارتها

تحاول الفرق المختلفة المشاركة في بطولة الفورمولا وان هذا الموسم عمل تحديثات سريعة على سياراتها قبل جائزة رومانيا الكبرى، في 24 أبريل الجاري، ولكن اعتماد صيغة السباق القصير؛ أجهض آمال الفرق في عمل تحديثات كبيرة.

وأوضح فريق الحصان الجامح "فيراري" أنه كان يأمل أن يكون أول سباق في بلد أوروبي فرصة مواتية لإحداث تطوير وتحسينات كبيرة على السيارة المشاركة قبل انطلاق فعاليات جائزة إيمولا الكبرى، لكن إدارة الفورومولا وان بقرارها اعتماد ساعة واحدة للتجارب الحرة قبل التجارب التأهيلية ليوم الجمعة؛ ضغطت الجدول الزمني للفرق.

وحتى الآن لم يقدم أي فريق من المشاركين في الفورمولا وان موسم 2022 أي تحديثات كبيرة على سياراتهم ويواجهون عددا من التحديثات التقنية واللوجستية في الإمدادات خاصة مع قوانين ولوائح الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" الذي حدد سقف نفقات كل فريق بـ 145 مليون دولار مما حد من قدرة الفرق على تطوير قدرتهم التنافسية وإضافة كل التعديلات اللازمة للانطلاق بقوة في حلبة التنافس.

ويأتي قرار تحديد الجدول الزمني الذي يختصر التجارب الحرة في ساعة واحدة ليضيف مشاكل وتعقيدات لكل الفرق، حتى "فيراري" الذي يحتل الصدارة حاليا لأنه يضيق الخناق على كل السيارات ويمنع إعدادها بشكل كاف قبل السباق حيث أنه لا يُوجد وقتٌ كافٍ لتقييم أيّة مكوّنات رئيسية جديدة.

وقال "ماتيا بينوتو" مدير فريق فيراري إنهم سينتظرون حتّى السباقات التالية لتقديم التحديثات الضرورية، لإنهاء مشاكل الارتدادات التي ظهرت على حلبة ألبرت بارك بجائزة استراليا الكبرى.

واختتم تصرحاته حول هذا الشأن، قائلا: "ستكون نهاية أسبوع صعبة بالنسبة لنا، سيكون من الصعب إضافة التحديثات ومحاولة تقييمها يوم الجمعة خاصة وأننا سنكون على أهبة الاستعداد للتصفيات بعد الظهر، جائزة إيمولا ليست المكان المناسب لجلب أي تحديث كبير".