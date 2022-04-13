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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل المكرونة الإسباجتي باللحمة المفرومة البولونيز.. أكلة متكاملة ولذيذة

المكرونة الاسباجتي
المكرونة الاسباجتي

تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل المكرونة الاسباجتي باللحمة المفرومة البولونيز اكلة متكامله و لذيذ. 

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المقادير:

-  1/2 كيلو لحم بقرى مفروم

-  1عبوة اسباجيتى

-  3 بصلة وسط مفرومة 
٢ كوب عصير طماطم

-  2ملعقة كبيرة صلصة الطماطم

-  3/4الى كوب ماء

-  2 مكعب مرقة الدجاج  

-  الملح

-  1ملعقة صغيرة فلفل أسود

-  1ملعقة صغيرة بهارات لحم

-  1ملعقة صغيرة ثوم مفروم

-  1ملعقة صغيرة  زعتر جاف

طريقة التحضير:

1.  اسلقى الإسباجتي بماء مملح وصفيها وأثناء السلق قومي بتحضير صوص البلونيز.

2.  قلبى البصل فى الزيت لدقيقتين وأضيفى اللحمة المفرومة و ملعقة صغيرة فلفل أسود و قلبى الخليط إلى ان تستوى.

3.  أضيفى عصير الطماطم  و الصلصة و الثوم و الزعتر و مرقة الدجاج و البهارات الي اللحم واتركيها على نار هادئة حتى يمتزج لمدة ٢٠ دقيقة

4. يجب ان تكون الصلصة بها صوص سائل و ليست جافة

6.  اسكبى المكرونة على طبق  التقديم ثم اسكبى من فوقها صلصة البولونيز و زينى بجبنة اللرومي المبشورة مع إضافة رشة بسيطة من كل من الزعتر و الشبت و البقدونس لمزيد من تركيز النكهة المميزة التى لا تقاوم .
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عصير الطماطم المكرونة طريقة عمل البهارات بولونيز اسباجيتي ​​​​​​​health

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