طريقة عمل المكرونة الإسباجتي باللحمة المفرومة البولونيز.. أكلة متكاملة ولذيذة

تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل المكرونة الاسباجتي باللحمة المفرومة البولونيز اكلة متكامله و لذيذ.

المقادير:

- 1/2 كيلو لحم بقرى مفروم

- 1عبوة اسباجيتى

- 3 بصلة وسط مفرومة

٢ كوب عصير طماطم

- 2ملعقة كبيرة صلصة الطماطم

- 3/4الى كوب ماء

- 2 مكعب مرقة الدجاج

- الملح

- 1ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 1ملعقة صغيرة بهارات لحم

- 1ملعقة صغيرة ثوم مفروم

- 1ملعقة صغيرة زعتر جاف

طريقة التحضير:

1. اسلقى الإسباجتي بماء مملح وصفيها وأثناء السلق قومي بتحضير صوص البلونيز.

2. قلبى البصل فى الزيت لدقيقتين وأضيفى اللحمة المفرومة و ملعقة صغيرة فلفل أسود و قلبى الخليط إلى ان تستوى.

3. أضيفى عصير الطماطم و الصلصة و الثوم و الزعتر و مرقة الدجاج و البهارات الي اللحم واتركيها على نار هادئة حتى يمتزج لمدة ٢٠ دقيقة

4. يجب ان تكون الصلصة بها صوص سائل و ليست جافة

6. اسكبى المكرونة على طبق التقديم ثم اسكبى من فوقها صلصة البولونيز و زينى بجبنة اللرومي المبشورة مع إضافة رشة بسيطة من كل من الزعتر و الشبت و البقدونس لمزيد من تركيز النكهة المميزة التى لا تقاوم .

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