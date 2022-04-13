طريقة عمل المكرونة الإسباجتي باللحمة المفرومة البولونيز.. أكلة متكاملة ولذيذة

تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل المكرونة الاسباجتي باللحمة المفرومة البولونيز اكلة متكامله و لذيذ.
المقادير:
- 1/2 كيلو لحم بقرى مفروم
- 1عبوة اسباجيتى
- 3 بصلة وسط مفرومة
٢ كوب عصير طماطم
- 2ملعقة كبيرة صلصة الطماطم
- 3/4الى كوب ماء
- 2 مكعب مرقة الدجاج
- الملح
- 1ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 1ملعقة صغيرة بهارات لحم
- 1ملعقة صغيرة ثوم مفروم
- 1ملعقة صغيرة زعتر جاف
طريقة التحضير:
1. اسلقى الإسباجتي بماء مملح وصفيها وأثناء السلق قومي بتحضير صوص البلونيز.
2. قلبى البصل فى الزيت لدقيقتين وأضيفى اللحمة المفرومة و ملعقة صغيرة فلفل أسود و قلبى الخليط إلى ان تستوى.
3. أضيفى عصير الطماطم و الصلصة و الثوم و الزعتر و مرقة الدجاج و البهارات الي اللحم واتركيها على نار هادئة حتى يمتزج لمدة ٢٠ دقيقة
4. يجب ان تكون الصلصة بها صوص سائل و ليست جافة
6. اسكبى المكرونة على طبق التقديم ثم اسكبى من فوقها صلصة البولونيز و زينى بجبنة اللرومي المبشورة مع إضافة رشة بسيطة من كل من الزعتر و الشبت و البقدونس لمزيد من تركيز النكهة المميزة التى لا تقاوم .
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