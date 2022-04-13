صلاح الرابع.. كريم بنزيما يطارد ليفاندوفسكي فى صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا

واصل مهاجم فريق بايرن ميونخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي تربعه على صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد نهاية لقاءات اياب ربع النهائي.

ويملك البولندي روبرت ليفاندوفسكي 13 هدفًا بعدما نجح في التسجيل خلال لقاء الإياب فى شباك فريق فياريال الإسباني.

وجاء في المركز الثاني الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد بعدما سجل هدف التأهل لفريقه في مرمى تشيلسي ليرفع رصيده للهدف رقم 12.

يليه فى المركز الثالث الإيفواري سيباستيان هيلير مهاجم أياكس الذي غادر المسابقة برصيد 11 هدفا.

فيما يحتل مهاجم ليفربول محمد صلاح، المركز الرابع برصيد 8 أهداف.

وتبدو الفرصة سانحة أمام المهاجم الفرنسي لحسم صراع لقب الهداف فى دورى أبطال أوروبا بعد مغادرة ليفاندوفسكي وفريقه البطولة إلى جانب التألق اللافت للنظر فى مستوى أداء نجم الفريق الملكي محليا وأوروبيا.

وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا فى النسخة الحالية على النحو التالي:

1- البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني 13 هدفا

2- الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني 12هدفًا.

3- الايفواري سباستيان هيلير مهاجم فريق أياكس امستردام الهولندي 11 هدفا

4- محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي 8 أهداف

5- الفرنسي كريستوفر نكونو مهاجم فريق لايبزيغ الألماني 7 أهداف

يذكر أن ريال مدريد الإسباني تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الاستفادة من مجموع مباراتي الذهاب والاياب أمام فريق تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 5/ 4.

فيما ودع فريق بايرن ميونيخ الألماني دورى أبطال أوروبا بعد التعادل مع فريق فياريال بهدف لكل منهما فى مباراة الإياب والخسارة بهدف دون رد فى لقاء الذهاب لصالح النادي الإسباني.