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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يصدق على 4 قوانين..تعرف عليها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 21 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له

وقانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016

وقانون رقم 23 لسنة 2022 بشأن مد مدة توفيق الاوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون ممارسة العمل الأهلي

وقانون رقم 24 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

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