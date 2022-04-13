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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح: عدم التأهل لكأس العالم إحباط كبير ولم أتحدث مع ماني

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، كيفية تخطيه إحباط عدم التأهل إلى كأس العالم 2022 بعد الهزيمة أمام السنغال.

وقال صلاح في تصريحات لـ بي إن سبورتس: "الأمر كان محبطا للغاية بعد عدم النجاح، أجلس مع نفسي كثيرا وأفكر كثيرا، أعلم أن الحزن سيستمر ولكنني قررت أن أواصل التركيز مع فريقي لمحاولة إنهاء الموسم بأفضل شكل".

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وكشف صلاح عن عدم حديثه مع ساديو ماني عقب المباراة، مشيرا إلى أنه لم يتحدث معه في أي تفاصيل بخصوص المباراة.

وعن تجديد تعاقده قال: "هناك الكثير من الحديث عن عقدي، أنا في فترة مهمة وكذلك الفريق. لن أكون أنانيا وأتحدث عن عقدي ومستقبلي الآن، نحن أمام الفترة الأهم في الموسم ويجب أن نكون في قمة تركيزنا".

وأتم صلاح تصريحاته "لو سنحقق بطولة واحدة من باقي الموسم سأختار دوري أبطال أوروبا، إنه حلمي منذ الصغر. فزت بها مرة وأريد تكرار ذلك".
وكان منتخب مصر فقد فرصة التأهل إلى كأس العالم المقبل بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح .

محمد صلاح كأس العالم منتخب مصر ليفربول الانجليزي

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