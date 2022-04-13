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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تصريحات بلومبرج..

عضو زراعة البرلمان يكشف خطة الحكومة المصرية لمواجهة أزمة إمدادات الغذاء

مجدى ملك، عضو لجنة
مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب

قال النائب ، مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب،‘إن التوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية  بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية والإستراتيجية ومتابعة أسعارها السوقية، جاءت لتلبية لاحتياجات المواطنين ، واتاحتها بمختلف المنافذ الحكومية والتموينية، مما يؤكد انحياز الدولة  للمواطن المصري والشعور بأعبائه، والعمل على حلها من خلال توفير السلع لتحقيق الأمن الغذائي القومي من جهة ، و ضبط المحتكرين من جهة أخرى .

 

وأشار “ ملك ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ”إلى  أن الحكومة المصرية حرصت خلال السنوات الأخيرة على إتاحة العديد من مصادر استيراد الغذاء بشكل عام والقمح بشكل خاص، و وضع العديد من الخطط لشراء إمدادات شهرية إضافية من القمح ، موضحا أن هذه الخطوة أعطت للدولة القدرة على توفير كافة احتياجاتها بشكل آمن تحسبا لأي ظروف قهرية أو استثنائية ، مثلما حدث جراء أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

 

كما لفت عضو زراعة البرلمان إلى توجيهات الرئيس السيسي  بتوفير ١.٨ مليار دولار لرفع مستوى الاحتياطيات الاستراتيجية ، علاوة على توفير 6 أشهر احتياطيا  لكل السلع بدلا من 3 أشهر ، مؤكدا  أن دراسة مصر لإضافة الهند كمنشأ لاستيراد القمح ليس محل دراسة ، ولكنه أمر قائم بالفعل لاعتماد المنشأ الهندي لتصدير الأقماح إلى مصر.

و أكدت وزارة التموين أنها تدرس هذا الشهر إضافة الهند إلى 16 منشأً آخر لاستيراد القمح تقبلها الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي، في الوقت الذي تسعى فيه مصر لدعم مشترياتها التي تعطلت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

و بحسب “بلومبرج الشرق”أضافت وزارة التموين في بيان لوكالة رويترز أن وفداً من وزارة الزراعة  يزور الهند حالياً "للاطلاع على إجراءات الصحة النباتية وفحص الحبوب الهندية تمهيداً لاعتماد المنشأ الهندي لتصدير الأقماح إلى مصر".

 

 

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