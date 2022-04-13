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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ساحرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار عبر انستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهرت هنا الزاهد في الصور باطلالة ساحرة مما اثارت اعجاب متابعيها.

يذكر ان هنا الزاهد نشرت صورا لها بصحبة الفنان رامز جلال، من برنامج “رامز موفي ستار”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلقت هنا الزاهد علي الصور: “منك لله يا رامز على البهدلة دي”.

وتصدر اسم الفنانة هنا الزاهد، قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،  عقب ظهورها في برنامج المقالب “رامز موفي ستار” للفنان رامز جلال.

وحلت الفنانة الشابة هنا الزاهد، ضيفا على رامز جلال، في برنامج «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر» وذلك فى رابع حلقات البرنامج الذى يعرض فى رمضان 2022.

وقال الفنان رامز جلال لـ الفنانة هنا الزاهد: "ايه يا بنت يا هنا الشنطة دي .. دى من أيام الهنود الحمر.. وليه يا بيبي رافعة البنطلون لحد رقبتك".

وتابع: "ايه القطع اللى فى البنطلون ده يا هنا.. كلب عضك ولا إيه يابيبي".

وتم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

هنا الزاهد الفنان رامز جلال التواصل الاجتماعي رمضان الفن السعودية

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