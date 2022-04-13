حكم قراءة القرآن من الهاتف وتأخير العشاء وصلاة التراويح بالمنزل ..فيديو

أكد مركز الأزهر أن الوضوء عند تلاوة القرآن من الأمور المستحبة، وتجوز تلاوة غير المتوضئ للقرآن دون مس المصحف، لأن المس يحتاج إلى طهارة وهو قول جمهور الفقهاء، ولا يعد مس أسطح الهواتف الذكية حين قراءة القرآن بواسطتها من مس المصحف.

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن القاعدة الشرعية تؤكد أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، ومنه التسبيح على الحصى والسبحة، إذا الوسيلة تأخذ حكم المقصد، فالقراءة في الصلاة مطلوبة والوسيلة إليها هي الحفظ وحال عدم حفظه يمكن أن يلقن أحد أو أن يقرأ من المصحف".

وشدد على أنه لا فرق بين الاستعانة بالمصحف في الفريضة أو السنة أو في رمضان وفي غيره فهو جائز".. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو