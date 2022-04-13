يسبب الطرش .. كيف تكتشف الإصابة بمرض منيير؟

يعد مرض منيير من أكثر الأمراض التى تهدد قدرة الإنسان على السمع، فهو اضطراب في الأذن الداخلية يمكن أن يؤدي إلى نوبات دوار وفقدان السمع وفي معظم الحالات يؤثر على أذن واحدة فقط.

يمكن أن يصيب مرض منيير مختلف المراحل العمرية ولكنه يبدأ عادةً بين الشباب ومتوسطي العمر ويعد مرض منيير حالة مزمنة ولكن يمكن أن تساعد العلاجات المختلفة في تخفيف الأعراض وتقليل التأثير طويل المدى على حياتك.





وكشف موقع “mayoclinic” عن أهم أعراض مرض منيير للتمكن من معرفة الإصابة به فى المراحل المبكرة.

نوبات متكررة من الدوار

لديك إحساس بالدوار يبدأ ويتوقف تلقائيًا وتحدث نوبات الدوار دون سابق إنذار وعادة ما تستمر من 20 دقيقة إلى عدة ساعات ، ولكن ليس أكثر من 24 ساعة ويمكن أن يسبب الدوار الشديد الغثيان.



فقدان السمع

قد يحدث فقدان السمع في مرض منيير ويختفي ، خاصةً في وقت مبكر، و في النهاية يعاني معظم الأشخاص من ضعف دائم في السمع.



رنين في الأذن

طنين الأذن هو إدراك صوت رنين أو أزيز أو صفير أو هسهسة في أذنك.



الشعور بامتلاء الأذن

غالبًا ما يشعر الأشخاص المصابون بمرض منيير بضغط في الأذن المصابة والامتلاء السمعي.

بعد النوبة تتحسن العلامات والأعراض وقد تختفي تمامًا لفترة من الوقت وقد يقل تواتر النوبات.