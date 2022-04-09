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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طنين الأذن قد يكون علامة على مرض خطير

طنين الأذن
طنين الأذن

يعد طنين الأذن من أشهر المشكلات الصحية التى يعاني منها عدد كبير من  الأشخاص ويتعاملون معها على أنها أمر عادى وشائع .

ولكن فى بعض الأحيان يعانى الشخص من طنين الأذن نتيجة الإصابة ببعض الأمراض والتى تصل إلى  حد السرطان فى بعض الأحيان.

ووفقا لما جاء فى موقع “mayoclinic ” نعرض لكم أهم الأمراض التى يكن طنين الأذن أحد أهم علامتها.

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أبرزها صعوبة السمع .. علامات تدل على الإصابة بـ السرطان

فقدان السمع

 توجد خلايا شعر دقيقة وحساسة في أذنك الداخلية قوقعة الأذن وتتحرك عندما تتلقى الأذن موجات صوتية وتطلق هذه الحركة إشارات كهربائية على طول العصب من الأذنك إلى الدماغ (العصب السمعي) ويفسر عقلك هذه الإشارات على أنها صوت.

إذا كان الشعر داخل الأذن الداخلية مثنيًا أو مكسورًا بسبب العمر فيمكن أن "تتسرب" نبضات كهربائية عشوائية إلى المخ مما يسبب طنين الأذن.

عدوى الأذن أو انسداد قناة الأذن

يمكن أن تنسد قنوات الأذن بسبب تراكم السوائل “عدوى الأذن” أو شمع الأذن أو الأوساخ أو مواد غريبة أخرى ويمكن أن يغير الانسداد الضغط في الأذن مما يسبب طنين الأذن.


إصابات الرأس أو الرقبة

يمكن أن تؤثر صدمة الرأس أو الرقبة على الأذن الداخلية أو أعصاب السمع أو وظائف المخ المرتبطة بالسمع وعادة ما تسبب مثل هذه الإصابات طنين الأذن في أذن واحدة فقط.

مرض منيير

يمكن أن يكون طنين الأذن مؤشرًا مبكرًا لمرض منيير، وهو اضطراب في الأذن الداخلية قد يكون ناتجًا عن ضغط سائل غير طبيعي في الأذن الداخلية.
ضعف قناة استاكيوس

يظل الأنبوب الموجود في الأذن الذي يربط الأذن الوسطى بأعلى الحلق ممتدًا طوال الوقت ، مما قد يجعل الأذن تشعر بالامتلاء.


تغييرات عظام الأذن

 قد يؤثر تصلب عظام الأذن الوسطى (تصلب الأذن) على سمعك ويسبب طنين الأذن وتميل هذه الحالة ، الناتجة عن نمو غير طبيعي للعظام ، إلى الانتشار في العائلات.


تشنجات عضلية في الأذن الداخلية 

يمكن أن تتشنج عضلات الأذن الداخلية (تشنج) مما قد يؤدي إلى طنين الأذن وفقدان السمع والشعور بامتلاء الأذن ويحدث هذا أحيانًا بدون سبب واضح ولكن يمكن أيضًا أن يكون بسبب أمراض عصبية، بما في ذلك التصلب المتعدد.


اضطرابات المفصل الفكي الصدغي (TMJ)

يمكن أن تسبب مشاكل المفصل الفكي الصدغي، والمفصل الموجود على جانبي رأسك أمام أذنيك، حيث يلتقي عظم الفك السفلي بجمجمتك ، طنين الأذن.


ورم العصب السمعي أو أورام الرأس والعنق الأخرى

ورم العصب السمعي هو ورم غير سرطاني (حميد) يتطور على العصب القحفي الذي يمتد من دماغك إلى أذنك الداخلية ويتحكم في التوازن والسمع ويمكن أن تسبب أورام الرأس أو الرقبة أو المخ الأخرى طنين الأذن.

اضطرابات الأوعية الدموية

يمكن أن تؤدي الحالات التي تؤثر على الأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين أو ارتفاع ضغط الدم أو الأوعية الدموية الملتوية أو المشوهة إلى تحرك الدم عبر الأوردة والشرايين بقوة أكبر وهذه التغيرات في تدفق الدم يمكن أن تسبب طنين الأذن أو تجعل طنين الأذن أكثر وضوحًا.


حالات مزمنة أخرى

ارتبطت جميع الحالات بما في ذلك مرض السكري ، ومشاكل الغدة الدرقية ، والصداع النصفي ، وفقر الدم ، واضطرابات المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة بالإصابة بطنين الأذن.

طنين الأذن المضادات الحيوية فقدان السمع مرض منيير اسباب طنين الاذن ​​​​​​​health

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