104.2 دولار للبرميل.. العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي تسجل ارتفاعا جديدا

أفادت وسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، بتسجيل العقود الآجلة للخام الأمريكي ارتفاعا بمقدار 3.65 دولار، لتصل إلى 104.25 دولار للبرميل الواحد.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن محادثات السلام مع أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود، الأمر الذي عزز مخاوف مرتبطة بالإمدادات.

وحسب “رويترز” زاد خام برنت 48 سنتا أو 0.5% إلى 105.12 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 28 سنتا أو 0.3% إلى 100.88 دولار للبرميل، وصعد الخامان القياسيان بأكثر من 6%.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا، أمس الثلاثاء، بعرقلة محادثات السلام، وقال إن موسكو لن تتخلى عما تسميها ”عملية خاصة“ لنزع سلاح جارتها.