عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

104.2 دولار للبرميل.. العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي تسجل ارتفاعا جديدا

أسعار النفط
أسعار النفط

أفادت وسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، بتسجيل العقود الآجلة للخام الأمريكي ارتفاعا بمقدار 3.65 دولار، لتصل إلى 104.25 دولار للبرميل الواحد.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن محادثات السلام مع أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود، الأمر الذي عزز مخاوف مرتبطة بالإمدادات.

وحسب “رويترز” زاد خام برنت 48 سنتا أو 0.5% إلى 105.12 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 28 سنتا أو 0.3% إلى 100.88 دولار للبرميل، وصعد الخامان القياسيان بأكثر من 6%.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا، أمس الثلاثاء، بعرقلة محادثات السلام، وقال إن موسكو لن تتخلى عما تسميها ”عملية خاصة“ لنزع سلاح جارتها.

فلاديمير بوتين أسعار النفط اليوم اسعار النفط الرئيس الروسى أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البابا تواضروس يطالب بالشفافية في حالات الاختفاء .. وضبط المنشور في الصحف والقنوات

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

غلق محل كشري شهير في مدينة نصر لإدارته بدون ترخيص

3 رصاصات في قدمه.. وزيرة الهجرة تطمئن على المصري المصاب في حادث مترو بروكلين

429 مليون دولار.. سويسرا تفرج عن أموال مبارك المجمدة منذ 11 عاما

الأرصاد تُحذر: استمرار انخفاض درجات الحرارة لـ تصل إلى 13 مئوية

بعد قرار زيادة المعاشات.. تعرف على إمكانية الجمع بين زيادة المعاش والعلاوة

موضوعات متعلقة

الخارجية الروسية تفرض عقوبات ضد نواب أمريكيين وكنديين

الرئيس الأمريكي يعلن تقديم 800 مليون دولار مساعدات لأوكرانيا

الصحف الإماراتية.. دولة عربية تعلن غرة شوال فلكيا.. تطورات جديدة في أوكرانيا.. الكشف عن سلالات كورونا المستجدة

بريطانيا تعلن التحقق من استخدام روسيا لأسلحة كيميائية في أوكرانيا

بسبب تفشي كورونا.. الخارجية الأمريكية تطالب موظفيها غير الأساسيين بمغادرة شنجهاي الصينية

تفاصيل جديدة حول انفجار صيدا اللبنانية

للتحقيق في جرائم حرب.. وصول قوات من الدرك الفرنسي إلى أوكرانيا

مقتل شخص وإصابة 3 في انفجار بصيدا اللبنانية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوجه بالتنسيق مع السودان لتطوير هيئة وادي النيل للملاحة البحرية|فيديو

بث مباشر.. أجواء شعائر صلاة التراويح من مسجد النور بالعباسية

الأرصاد: طقس الغد ربيعي معتدل نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 26

وفاء عامر: سعيدة بعرض مسلسل بيت الشدة على "صدى البلد" |خاص

تصوير جوي لأعمال تنفيذ الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر

تصدّعات .. خبير: تسريبات تكشف عدم تحمّل جسم سد النهضة الملء الثالث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

رحمة أحمد في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

إصابة مصريين .. تفاصيل الهجوم على محطة مترو في نيويورك ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ