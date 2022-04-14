عباءة محتشمة.. أحدث إطلالة رمضانية لـ كارمن سليمان على إنستجرام

نشرت الفنانة كارمن سليمان صورة جديده لها عبر خاصية ستوري علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت كارمن سليمان بإطلالة رمضانية مرتدية عباءة محتشمة باللون الأسود، نالت إعجاب متابعيها.

وكانت قد كشفت الفنانة كارمن سليمان، فى لقاء ببرنامج B my guest الذى يقدمه الإعلامى بلال العربى على موقع يوتيوب، عن تعرضها الى التنمر.

وقالت كارمن سليمان: “كنت طالعة لايف وواحدة قالتلي كنتي زمان بتلبسي إزاي، وردت عليها مين فينا وهو صغير معندوش صور فضيحة، وكمان كلنا كنا زمان كدة عادي”.

وأضافت كارمن سليمان: “أنا نرفوزة وعصبية كثيرا فى حياتى الخاصة وكذلك زوجى مصطفى جاد ولكن فى عملى أكثر هدوءا”.