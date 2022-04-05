كارمن سليمان تحتفل بالذكرى الخامسة لزواجها

حرصت الفنانة كارمن سليمان على الاحتفال بالذكرى الخامسة لزواجها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت كارمن سليمان عدة صور برفقة زوجها ، و علقت قائلة : Happy 5th anniversary my love.

يذكر أن كشفت الفنانة كارمن سليمان، فى لقاء ببرنامج B my guest الذى يقدمه الإعلامى بلال العربي على موقع يوتيوب، عن تعرضها إلى التنمر.

وقالت كارمن سليمان: “كنت طالعة لايف وواحدة قالتلي كنتي زمان بتلبسي إزاي، وردت عليها مين فينا وهو صغير معندوش صور فضيحة، وكمان كلنا كنا زمان كدة عادي”.

وأضافت كارمن سليمان: “أنا نرفوزة وعصبية كثيرا فى حياتى الخاصة وكذلك زوجى مصطفى جاد ولكن فى عملى أكثر هدوءا”.