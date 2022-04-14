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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد التعافي من كورونا.. كل ما تود معرفته عن التهاب الأعصاب الطرفية

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم، للأمراض الباطنية والصدرية، أن  إلتهاب الأعصاب الطرفية بعد التعافي من فيروس كورونا ( متلازمة ما بعد كورونا ).
أضاف محمد إسماعيل إبراهيم ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن يهاجم فيروس كورونا الأعصاب الطرفية والمراكز العصبية في المخ أثناء الإصابة مما قد يؤدى إلى :
- تنميل بالذراعين أو الساقين أو الإثنين معآ ، يصاحبه إحساس بالخدل والثقل في الطرف.
-يزداد إلتهاب الأعصاب الطرفية في متلازمة مابعد كورونا إذا كان المصاب يعاني من نقص في فيتامين ب ١٢ .
-وأيضآ تزداد الأعراض في أصحاب الأمراض المزمنة والحرجة لاسيما السكري.

 

الفحوصات التي قد يتم طلبها بناءآ على رأي الطبيب المعالج: 
- تحليل فيتامين ب ١٢.
-رسم عصب.

التعليمات: 
تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب ١٢ مثل :
كبدة الحيوان والكلى.
اللحم البقري.
الحبوب المدعمة.
سمك التونا والسلمون والسردين.
منتجات الألبان.
البيض.
تجنب المجهود البدني العنيف .
تجنب الإجهاد العصبي والنفسي قد المستطاع.

 

العلاج حسب الرأي الطبي .
- فيتامين ب ١٢.
- مضادات تورم وإلتهابات.
- مقويات أعصاب.

 

 

كورونا متلازمة ما بعد كورونا التهاب الأعصاب الطرفية الأمراض المزمنة التهاب الأعصاب

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