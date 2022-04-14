بعد التعافي من كورونا.. كل ما تود معرفته عن التهاب الأعصاب الطرفية

قال الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم، للأمراض الباطنية والصدرية، أن إلتهاب الأعصاب الطرفية بعد التعافي من فيروس كورونا ( متلازمة ما بعد كورونا ).
أضاف محمد إسماعيل إبراهيم ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن يهاجم فيروس كورونا الأعصاب الطرفية والمراكز العصبية في المخ أثناء الإصابة مما قد يؤدى إلى :
- تنميل بالذراعين أو الساقين أو الإثنين معآ ، يصاحبه إحساس بالخدل والثقل في الطرف.
-يزداد إلتهاب الأعصاب الطرفية في متلازمة مابعد كورونا إذا كان المصاب يعاني من نقص في فيتامين ب ١٢ .
-وأيضآ تزداد الأعراض في أصحاب الأمراض المزمنة والحرجة لاسيما السكري.
الفحوصات التي قد يتم طلبها بناءآ على رأي الطبيب المعالج:
- تحليل فيتامين ب ١٢.
-رسم عصب.
التعليمات:
تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب ١٢ مثل :
كبدة الحيوان والكلى.
اللحم البقري.
الحبوب المدعمة.
سمك التونا والسلمون والسردين.
منتجات الألبان.
البيض.
تجنب المجهود البدني العنيف .
تجنب الإجهاد العصبي والنفسي قد المستطاع.
العلاج حسب الرأي الطبي .
- فيتامين ب ١٢.
- مضادات تورم وإلتهابات.
- مقويات أعصاب.