بعد التعافي من كورونا.. كل ما تود معرفته عن التهاب الأعصاب الطرفية

قال الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم، للأمراض الباطنية والصدرية، أن إلتهاب الأعصاب الطرفية بعد التعافي من فيروس كورونا ( متلازمة ما بعد كورونا ).

أضاف محمد إسماعيل إبراهيم ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن يهاجم فيروس كورونا الأعصاب الطرفية والمراكز العصبية في المخ أثناء الإصابة مما قد يؤدى إلى :

- تنميل بالذراعين أو الساقين أو الإثنين معآ ، يصاحبه إحساس بالخدل والثقل في الطرف.

-يزداد إلتهاب الأعصاب الطرفية في متلازمة مابعد كورونا إذا كان المصاب يعاني من نقص في فيتامين ب ١٢ .

-وأيضآ تزداد الأعراض في أصحاب الأمراض المزمنة والحرجة لاسيما السكري.

الفحوصات التي قد يتم طلبها بناءآ على رأي الطبيب المعالج:

- تحليل فيتامين ب ١٢.

-رسم عصب.

التعليمات:

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب ١٢ مثل :

كبدة الحيوان والكلى.

اللحم البقري.

الحبوب المدعمة.

سمك التونا والسلمون والسردين.

منتجات الألبان.

البيض.

تجنب المجهود البدني العنيف .

تجنب الإجهاد العصبي والنفسي قد المستطاع.

العلاج حسب الرأي الطبي .

- فيتامين ب ١٢.

- مضادات تورم وإلتهابات.

- مقويات أعصاب.