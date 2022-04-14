زيادة أسعار سيتروين C5 موديل 2022 في مصر

أعلن الوكيل الرسمى للسيارة سيتروين فى السوق المصرية، عن تغييرات في أسعار عدد من طرازات الشركة موديل 2022 في السوق المحلية المصرية .

سيتروين C5 موديل 2022

وأوضحت المصرية الأوروبية للسيارات وكيل سيتروين في مصر ، أن السيارة طراز سيتروين C5 موديل 2022 التى تنتمى الى فئة السيارات الكروس أوفر SUV المدمجة ، تم زيادة سعرها الرسمى بسعر 61 ألف جنيه .

وتستمد السيارة سيتروين C5 ، قوتها من محرك سعة 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 165 حصان ، كما تتصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

وتتسارع السيارة سيتروين C5 في 9.4 ثانية مع سرعة قصوى 200 كم في الساعة ، وتقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود في المتوسط بواقع 6.3 لتر لكل 100 كم.

سيتروين C5 موديل 2022

وتضم السيارة C5 Aircross ، عدد من وسائل الامان والحماية من بينها ، وسائد هواء أمامية وجانبية مع إمكانية تعطيل وسادة الراكب الأمامي ، و نظام فرامل مانع للانغلاق ABS ، و برنامج ثبات إلكتروني ESP ، و تحكم في الجر ، و فرامل يد إلكترونية ، و نظام مساعدة عند صعود مرتفع HSA ، و مثبت ومحدد سرعة ، و نظام تنبيه لضغط الهواء في الإطارات ، و حساسات ركن خلفية .

اما عن اسعار السيارة سيتروين C5 الجديدة

- فئة لايف بسعر 524.900 ألف جنيه بدلاً من 464 ألف جنيه بزيادة 61 ألف جنيه.

- فئة فيل بسعر 594.900 ألف جنيه بدلاً من 534 ألف جنيه

- فئة شاين بسعر 644.900 ألف جنيه بدلاً من 584 ألف جنيه