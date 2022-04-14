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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة أسعار سيتروين C5 موديل 2022 في مصر

سيتروين C5  موديل
سيتروين C5  موديل 2022

أعلن الوكيل الرسمى للسيارة سيتروين فى السوق المصرية، عن تغييرات في أسعار عدد من طرازات الشركة موديل 2022 في السوق المحلية المصرية .

سيتروين C5  موديل 2022

وأوضحت المصرية الأوروبية للسيارات وكيل سيتروين في مصر ، أن السيارة طراز سيتروين C5  موديل 2022 التى تنتمى الى فئة السيارات الكروس أوفر SUV المدمجة ، تم زيادة سعرها الرسمى بسعر 61 ألف جنيه .

 

وتستمد السيارة سيتروين C5  ، قوتها من محرك سعة 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 165 حصان ، كما تتصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات. 

 

وتتسارع السيارة سيتروين C5  في 9.4 ثانية مع سرعة قصوى 200 كم في الساعة ، وتقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود في المتوسط بواقع 6.3 لتر لكل 100 كم.

سيتروين C5  موديل 2022

وتضم السيارة C5 Aircross ، عدد من وسائل الامان والحماية من بينها ، وسائد هواء أمامية وجانبية مع إمكانية تعطيل وسادة الراكب الأمامي ، و نظام فرامل مانع للانغلاق ABS ، و برنامج ثبات إلكتروني ESP ، و تحكم في الجر ، و فرامل يد إلكترونية ، و نظام مساعدة عند صعود مرتفع HSA ، و مثبت ومحدد سرعة ، و نظام تنبيه لضغط الهواء في الإطارات ، و حساسات ركن خلفية .

 

اما عن اسعار السيارة سيتروين C5  الجديدة 

- فئة لايف بسعر 524.900 ألف جنيه بدلاً من 464 ألف جنيه بزيادة 61 ألف جنيه.

- فئة فيل بسعر 594.900 ألف جنيه  بدلاً من 534 ألف جنيه 

- فئة شاين بسعر 644.900 ألف جنيه بدلاً من 584 ألف جنيه

السوق المصري السيارة SUV السوق المصرية سيتروين الكروس اوفر

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