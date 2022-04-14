عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الأندية تدعو عصام عبدالفتاح لتطوير أداء الحكام

صدى البلد

 

كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس تحركات رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، من أجل تطوير ملف التحكيم في المسابقات المحلية.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، استقرت رابطة الأندية المحترفة، على توجيه الدعوة لعصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، من أجل الحديث عن ملف تطوير التحكيم.

وأضاف شبانة، ليس هناك رضا من جانب رابطة الأندية بمستوى التحكيم في بطولة الدوري؛ ولذلك سيتم مناقشة عصام عبدالفتاح حول كيفية تطوير مستوى الحكام".

وأتم شبانة، الشكاوي العديدة التي تقدمت بها بعض الأندية، وعلى رأسها الأهلي، جعلت رابطة الأندية، تتحرك من أجل حل هذه الأزمة، والعمل على تطوير الأداء التحكيمي".

وكان قد قدم النادي الأهلي طلبًا لاتحاد الكرة في بيان رسمي، بإدارة مبارياته في الدوري تحكيميا بحكام أجانب.

رئيس لجنة الحكام لجنة الحكام عصام عبدالفتاح رابطة الأندية رابطة الأندية المحترفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

هؤلاء لا يغفر الله لهم مهما بلغ استغفارهم.. علي جمعة يكشف عنهم

البابا تواضروس يطالب بالشفافية في حالات الاختفاء .. وضبط المنشور في الصحف والقنوات

خاص..أحمد موسى: "لودر" تابع لشركة المياه سبب انفجار خط الغاز بمدينة نصر..فيديو

يبدأ العمل به غدا.. معلومات عن الإيصال الإلكتروني مقابل السلع والخدمات الحكومية

ننشر جدول امتحانات المهام الأدائية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي

موضوعات متعلقة

شيفاك.. ياسمين رئيس تشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة

ترشيحاتنا

موعد مباراة ليفربول وفياريال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

بالقلوب الحمراء.. ياسمين رئيس تستعيد لحظاتها الرومانسية مع زوجها السابق.. فيديو

بعد ضبط شخصين.. تعرف على عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص

هل صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق تحتسب حاضر؟.. الإفتاء توضح

روجينا لصدى البلد: لن أنسى نصيحة يوسف شاهين.. وآخذ برأي زوجي دائما

مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-4-2022 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

الكركدية.. فوائد مذهلة وعيادة ربانية.. فيديو جراف

رحمة أحمد فرج في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ