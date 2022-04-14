رابطة الأندية تدعو عصام عبدالفتاح لتطوير أداء الحكام

كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس تحركات رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، من أجل تطوير ملف التحكيم في المسابقات المحلية.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، استقرت رابطة الأندية المحترفة، على توجيه الدعوة لعصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، من أجل الحديث عن ملف تطوير التحكيم.

وأضاف شبانة، ليس هناك رضا من جانب رابطة الأندية بمستوى التحكيم في بطولة الدوري؛ ولذلك سيتم مناقشة عصام عبدالفتاح حول كيفية تطوير مستوى الحكام".

وأتم شبانة، الشكاوي العديدة التي تقدمت بها بعض الأندية، وعلى رأسها الأهلي، جعلت رابطة الأندية، تتحرك من أجل حل هذه الأزمة، والعمل على تطوير الأداء التحكيمي".

وكان قد قدم النادي الأهلي طلبًا لاتحاد الكرة في بيان رسمي، بإدارة مبارياته في الدوري تحكيميا بحكام أجانب.