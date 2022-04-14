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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يستقبل 40 مواطنا للاستماع إلى شكواهم

استقبال المواطنين
استقبال المواطنين بقنا

واصل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة ، استقبال المواطنين بمكاتبهم للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها ، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بقنا. 
قال محافظ قنا ، أنه تم استقبال اليوم الخميس 40 مواطن من مختلف مراكز المحافظة ، وتم الاستماع إلى شكواهم ، التى تنوعت بين طلبات الحصول على معاش"تكافل و كرامة"، وتظلمات تقنين أراضى، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، و الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة.

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و أشار الداودى، إلى أنه تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، كما تم إحالة بعض الطلبات التي تحتاج للدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، و العمل على حلها فى أقرب وقت ممكن.

وأضاف محافظ قنا ، بأنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيداً على مبدأ سيادة القانون.

و أوضح الداودى، بأن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة، و يساهم فى إيجاد حلول سريعة للمشاكل التى يتم عرضها.

 

استقبال المواطنين بقنا
استقبال المواطنين بقنا
استقبال المواطنين بقنا
استقبال المواطنين بقنا
استقبال المواطنين بقنا
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