الطراد موسكفا أصيب بأضرار.. أوكرانيا تعلن المسئولية وروسيا تنكر

كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، أن الطراد الحربي "موسكفا" تضرّر "بشدّة" من جراء انفجار ذخائر.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية فإن حريقا اندلع على متن الطراد الصاروخي (موسكفا)، مؤكدة أن التحقيق جار لمعرفة أسباب الحادث.

كما أضافت في بيان أنّه "نتيجة اشتعال حريق، انفجرت ذخائر على متن الطراد الصاروخي موسكفا، فأصيب بأضرار جسيمة"، مشيرة إلى أنّه تمّ إجلاء طاقم السفينة بالكامل ويجري حالياً التحقيق في أسباب الحريق.

في المقابل، أعلن حاكم منطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود مكسيم مارشينكو، في منشور على تطبيق تلجرام، مساء أمس أنّ "صواريخ نبتون التي تحمي البحر الأسود ألحقت أضراراً بالغة جداً بالسفينة الروسية".

بدوره قال المستشار الرئاسي الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش إنّ "مفاجأة أصابت السفينة الرئيسية في أسطول البحر الأسود الروسي". وأضاف في تسجيل على يوتيوب "إنها تحترق بقوة الآن".

كما شكك في إمكانية تلقي السفينة التي تحمل على متنها 150 شخصا مساعدة في ظل تلك الظروف الجوية العاصفة، وفق تعبيره.

يذكر أن هذا الطراد الحربي كان نال شهرة في بداية العملية العسكرية الروسية، عندما انتشر تسجيل لجنود أوكرانيين يحرسون إحدى الجزر وهم يتوجهون إلى طاقم السفينة عبر جهاز اتصال لاسلكي بأن "يذهب إلى الجحيم" بعد أن دعاهم للاستسلام.

تأتي تلك التطورات بالتزامن مع اشتداد الخناق على مدينة ماريوبول الاستراتيجية، بعد أسابيع عدة من الحصار، وتمدد السيطرة الروسية على أجزاء عدة منها، وسط اتهامات أميركية لموسكو باحتمال استخدامها مواد كيمياوية في هجومها للسيطرة على المدينة.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية التي وصفتها موسكو بالمحدودة في فبراير الماضي، شكلت ماريوبول هدفاً استراتيجياً لروسيا، لاسيما أن الاستيلاء عليها سيتيح ربط المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون للروس في الشرق مع شبه جزيرة القرم (جنوبا) التي ضُمت إلى الأراضي الروسية عام 2014.