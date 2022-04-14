7 طرق إلكترونية لتقديم قراءات عدادات المياه

دعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه، حيث أتاحت الخدمة للمواطنين خلال الفترة من ١ إلى ١٥ من كل شهر، للتيسير على المواطنين من خلال:-

1- تطبيق قراءتي، عبر الرابط المتاح مجانا لأنظمة الأندرويد من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ولأنظمة IOS اضغط هنا.

2- الموقع الالكتروني للشركة القابضة https://www.hcww.com.eg/

3- الموقع الالكترونى للبوابة التجارية الالكترونية https://ecp.hcww.com.eg/

4- الاتصال بالخط الساخن 125.

5- عن طريق سيارات خدمة العملاء المتنقلة.

6- مراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة.

7- إبلاغ المحصلين بالقراءة، لتسجيلها علي ماكينة الـ pos اثناء تحصيل الفاتورة.