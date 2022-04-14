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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الإعلام اللبناني ينفي رفع الدعم عن الخبز

الخبز العربي في لبنان
الخبز العربي في لبنان

قال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري، اليوم، الخميس، إن الدعم لن يُرفع عن الخبز العربي ومن الممكن أن يرفع عن منتجات أخرى.

 

جاء ذلك خلال حديثه مع الإعلاميين، من قصر بعبدا عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، حسب ما نقلته وسائل إعلام لبنانية.

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ووفقًا لموقع "ليبانون ديبايت" ذكر مكاري: "هناك "شيء ما" حكي في جلسة مجلس الوزراء "ومش ضروري نحكي هلأ" وأعتقد أن في الجلسة المقبلة سنطلعكم على التفاصيل لكن الدعم لن يُرفع عن الخبز العربي وممكن أن يرفع عن منتجات أخرى".

ولفت إلى أن الحكومة وافقت على هدم صوامع القمح المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020.

وقال مكاري إن القرار استند إلى “تقرير فني” خلص إلى احتمال انهيار الصوامع في الأشهر المقبلة، مضيفا أن تجديدها سيكون مكلفا للغاية.

وأشار إلى أنه تم تكليف مجلس الإنماء والإعمار الإشراف على هدم صوامع القمح في مرفأ بيروت، وتكليف وزارة الثقافة إقامة نصب تذكاري في المكان.

وأضاف أن مشروع السرية المصرفية سيُعاد عرضه في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لمناقشته، موضحا أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية لاتخاذ التدابير التحضيرية لزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني خلال يونيو المقبل.

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