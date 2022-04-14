إنشاد ديني وأمسيات شعرية.. ليالي رمضان بثقافة مطروح

تحت رعاية أ. د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ليالي رمضان الثقافية الفنية بفرع ثقافة مطروح التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا، حيث بدأت الليلة الثانية من ليالي رمضان بالإنشاد الديني للشيخ محمد رشاد الذي قدم مجموعة من التواشيح الدينية علي مسرح النادي الاجتماعي كما قدم المنشد ابراهيم خليفة اجمل التواشيح في مدح رسولنا الكريم.

واستمرت الأمسيات الشعرية لأندية ادب فرع ثقافة مطروح تحت رئاسة الاديب مختار عوض رئيس نادي الادب المركزي وحضر الليله الأولي مجموعة من شعراء نادي الادب العام نادي بادية مطروح ونادي بادية الحمام وتبادل الشعراء إلقاء القصائد الشعرية بالعامية والبدوية والفصحي وسط جو ممتع من تبادل فنون الشعر، وشارك في الأمسية كلا من الشاعر محمد العلمي، الأديبة مني ناصف والشاعر رافع مفتاح الشاعر محمد طايل الشاعر سعيد عوض والشاعر يونس خيرالله الشاعر جبريل بوجديدة.

كما قدمت فرقة اوبرا عربي علي مسرح النادي الاجتماعي مجموعة متميزة من أغاني واستعراضات رمضان علي مر السنين ومنها بوجي و طمطم وحول العالم وهو وهي وبكار ومجموعة أخري متنوعة من التابوهات الغنائية الاستعراضية.

ونفذت الفنانة نهلة عبدالفتاح ورشة فنية للأطفال بالنادي الاجتماعي للرسم الحر والتلوين احتفالا بشهر رمضان الكريم.