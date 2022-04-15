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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ترخيص محل جديد في القاهرة| الشروط و المستندات المطلوبة

محلات
محلات

 يبحث العديد من الراغبين في ترخيص محل جديد في محافظة القاهرة عن الشروط والمستندات المطلوبة لاتمام عملية الترخيص.

وقد يكون ترخيص المحل لافتتاح مطعم او كافتيريا أو سوبر ماركت وغيرها.

وفيما يرصد موقع صدى البلد الشروط والمستندات المطلوبة : 

أولا الشروط : 

1 - مواسير وخطوط خدمة المرافق المكشوفة أو الظاهرة يجب ألا تعوق أو تمنع تنظيف الأرضيات، والجدران، والأسقف.


2 - يجب أن تكون أماكن التقاء الأرضيات بالجدران مقعرة ومحكمة التركيب بحيث تضمن عدم تجمع المياه.


3 - يشترط أن تكون الأرضيات والحوائط والأسقف من مواد صلبة مقاومة للمياه سهلة التنظيف وقوية التحمل وفاتحة اللون وأن تكون خالية من أي شقوق بحيث تلائم طبيعة النشاط المرخص للمحل بمزاولته ولا يحدث بسببها أي ضرر أو خطر بالإضافة إلى توافر الاشتراطات الخاصة المقررة لنوع النشاط المرخص للمحل بمزاولته


4 - في حالة تنظيف الأرضيات باستخدام طريقة الغمر بالماء، يجب أن يتم تزويدها بوسيلة صرف غير مكشوفة، كما يجب أن يتم تركيبها بشكل مائل ليتم صرف المياه إليها

5 - تكون محلات النار ثابتة وبكيفية يمكن معها تحويل الأدخنة كلها الى مدخنة ترتفع مترين أعلى سطح أي بناء يقع في نطاق دائرة نصف قطرها 25متراً مركزها المدخنة ويركب في نهايتها كراره وخزان هباب ويراعى في مكان الخزان أن يكون في متناول اليد لتسهيل تنظيفه.


6 - في حالة المداخل الكبيرة والمرتفعة يجوز أن تكون بدون كراره وخزان هباب على أن تكون ذات تصميم يمنع تلوث الهواء إلى الحد الغير مسموح به.


7 - وتثبت المداخن الصاج بالحوائط تثبيتاً متيناً أو يعمل لها حامل من خوص وزوايا حديدية أو شدادات من الصلب. تكون المداخن من الخرسانة أو المباني أو الفخار المبنى حوله بسمك كاف أو من الصاج ولا يجوز استعمال الصاج للمداخن التي تمتد داخل المناور التي تطل عليها فتحات الأدوار العليا عدا ما كان منها خاصاً بدورات المياه والمطابخ ويراعى أن تكون المداخن خالية من الانحناءات الحادة أو الامتدادات الأفقية الطويلة أو من الجيوب التي يحتمل تجمع الغازات الغير محترقة بها.


8- يجوز الاستغناء عن المدخنة الخاصة بسحب الأدخنة الناتجة عن اشتعال الوقود في حاله استعمال وقود الكيروسين أو البوتاجاز ويعفى من شرط توافر المدخنة المحال التي تستعمل وقود الكهرباء


9 - يترك فراغ بعرض كاف كعازل للحرارة بين كل فرن والحوائط المجاورة له - ويجوز الاستغناء عن الفراغ العازل إذا بنيت حوائط الأفران بالطوب الحراري أو غطيت بمواد عازلة للحرارة بسمك كاف لمنع الحرارة بها يجاور المحل

10 - يشترط أن تكون وسائل التهوية مناسبة وكافية داخل المحل (طبيعية كانت أو صناعية) بحيث تضمن عدم وجود أي نقص في الهواء النقي أو بطء تجديده والتخلص من الهواء الفاسد ومنع التيارات الضارة والتغير المفاجئ في درجات الحرارة والتخلص من الرطوبة الزائدة وشدة الحرارة والبرودة والروائح الكريهة في حالة التهوية بطرد الهواء إلى الخارج.


11 - يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى والحد الأدنى المسموح بهما، وفى حالة ضرورة العمل في درجتي حرارة أو رطوبة خارج تلك الحدود يتعين عليه أن يكفل للعاملين وسائل الوقاية المناسبة من ملابس خاصة، لكل من درجتي الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما.


12 - يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقاءه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة.


13 - يشترط توافر التهوية الجيدة داخل الأماكن المغلقة بتركيب الشفاطات والفلاتر ووسائل التهوية اللازمة.

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المستندات المطلوبة لتخيص محل في القاهرة : 

1 - توكيل رسمى فى حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه
2 - صورة من عقد الملكية / عقد الايجار بعد الاطلاع على الاصل على ان يكون عقد الايجار متضمن الاتى (مثبت التاريخ- ان يكون سارى المفعول لمده لا تقل عن سنه - ان يكون موضح به نوع النشاط المطلوب ترخيصه )
3 - صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الاصل ان وجدت او ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار
4 - رسم توضيح (كروكى ) على ان يكون موضح به موقع المحل ومشتمل على اسم الحى / الجهاز او المنطقه واسم الشارع ورقم العقار( ان وجد )الواقع به المحل
 

5- شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية للمحل

6- صورة بطاقة الرقم القومى (مع الاطلاع على الأصل)

7 - خريطة مساحية للمحل

8- عدد ٣ نسخ من الرسومات الهندسية للمحل ( فى حالات المحال الصناعية التى تستخدم آلات بموتور وإذا ما اذا كان المحل يتكون من اآثر من وحدة أو تزيد مساحته عن ١٠٠ متر مربع ( فقط مائة متر مربع)

9- ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل ( شهادة – خطاب – إيصال ... ) و وصور الشهادات الصحية الخاصة بهم (بالنسبة للمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات)

10- صورة البطاقة الضريبية لمقدم الطلب الاطلاع على الأصول وذلك عند إتمام الاشتراطات المطلوبة فى المحال التجارية والصناعية وقبل إصدار الترخيص.

القاهرة الشروط والمستندات ترخيص محل محل مطعم

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