عمرو زكى : أهلي ظلموني في زواجي الأول .. وكنت مرتبط بفنانة صديقة لـ منة فضالي

حل الكابتن عمرو زكى لاعب منتخب مصر نادى الزمالك السابق ضيفا ببرنامج “سابع سما” المذاع على قناة “النهار”، تقديم الإعلامية راغدة شلهوب.

وفى التقرير التالى نستعرض أبرز التصريحات:

المرأة مش مكسب ..عمرو زكي: لو رجع بيا الزمن مش هتجوز صغيّر|فيديو

قال عمرو زكى، إنه تزوج مرتين، الأولى كان سنه 18 عاما، لافتا إلى أن ذلك حدث طبقا للتقاليد فى عائلته.



مش هي| عمرو زكي: كنت مرتبط بفنانة صديقة لـ منة فضالي ..فيديو

كشف لاعب كرة القدم السابق عمرو زكى "البلدوزر"، حقيقة ارتباطه بالفنانة منة فضالي.



اتجوز وطلق بأمر والده.. عمرو زكى: أهلي ظلموني في زواجي الأول

كشف لاعب كرة القدم السابق عمرو زكى "البلدوزر"، تفاصيل طلاقه لزوجته الأولى التى تزوجها فى سن الـ 18 عام.



مش هي| عمرو زكي: كنت مرتبط بفنانة صديقة لـ منة فضالي ..فيديو

نفى لاعب كرة القدم السابق عمرو زكى "البلدوزر"، شائعة ارتباطه بالفنانة منة فضالي.